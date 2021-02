9 feb 2021

Compartir en google plus

Parece que el mundo de la música está un poquito revolucionado después del finde de la Superbowl… Si Miley Cyrus lució durante su actuación previa un corte shag muy texturizado, Shakira –recuerda que actuó allí el año pasado junto a Jennifer Lopez– sorprendió el domingo tiñiéndose el pelo de color rosa. Y ahora llega Rosalía –todo apuntaba a que iba a cantar junto a The Weekend, pero finalmente no fue así– con su nuevo corte de pelo: un bob muy rejuvenecedor.

En la última imagen que ha subido a su perfil de Instagram se ve que luce un mechón de pelo mucho más corto que el resto, justo a la altura de una melena bob, el corte de pelo favorito de las famosas. La foto va acompañada del texto: “Just did it”, que parece una pista más que clara que hace alusión a que sí, lo ha hecho: se ha atrevido a meter un buen tijeretazo a su cabello.

Si tú también vas a arriesgar como la intérprete de Malamente y optar por este estilo capilar, es importante que lo adaptes a la forma de tu rostro: “Si es redondeado debes evitar un corte a la altura de los pómulos y decantarte por uno por debajo del mentón con capas largas. Si es alargado, intenta conseguir volumen a los lados con capas. A las facciones más cuadradas les favorece un bob asimétrico (corto por detrás y algo más largo por delante) que llegue por debajo de la barbilla. Y a las caras con forma de corazón les va un lob intentando ganar volumen en las puntas”, aconseja Gema Eguiluz, CEO del salón In-Viso Hair Design.

Además, lo bueno que tiene este look es que es sienta bien a cualquier tipo de cabello. “Si el pelo es grueso puedes lucir un bob asimétrico con capas sueltas con mucha textura y menos pulido, si es rizado un corte asimétrico capeado marcará las ondas naturales y si es fino un bob recto o con capas largas aportará más volumen, textura y densidad”, añade la peluquera.