Por orden de alusiones (y porque no solo de las frases más bonitas de las canciones de Alejandro Sanz vive el hombre -o la mujer-, arrancamos con el “siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestros” que marcó a las fieles seguidoras de Carrie Bradshaw y 'Sexo en Nueva York'. Si eres de la que ha visto la serie más de una vez, puede que recuerdes que la primera vez que escuchamos esa frase, la protagonista estaba en la cama leyendo “Cartas de amor de hombres ilustres” (un libro que, por cierto, no existía y acabó editándose a petición del público que lo buscaba sin descanso). El texto original al que se hace alusión es una carta que envió Ludwig van Beethoven -genial compositor de carácter regulero pero fiel creyente en el amor- a su amada. La frase que ha pasado a la posteridad es la despedida.

El libro que se publicó no es exactamente el que leía, supuestamente, la periodista, pero está inspirado en él y ha sido un éxito de ventas en Estados Unidos.

¿Y cómo te imaginas la correspondencia entre un hombre de 70 años y una mujer de 25? Probablemente de una manera bien distinta al intercambio que llevaron a cabo el escritor Henry Miller y la modelo y actriz Brenda Venus (más de 1.500 cartas que acabaron viendo la luz en ‘Dear, dear branda: The love letters of Henry Miller to Brenda Venus'). Sirva de ejemplo este extracto de una de las cartas que él le envió poco antes de morir:

“No he sido capaz de irme a dormir después de que hablamos esta tarde. Me siento demasiado feliz, demasiado elevado. No solamente tienes magia en tus manos, sino en tu voz, en tu mente y en todo tu cuerpo. Eres algo como para celebrar, como la vida misma”. Ella es la musa:

Ha pasado a la historia por su tono melancólico y, desgraciadamente, por haber conseguido quitarse la vida tras varios intentos de suicidio. Aunque no está confirmado, se cree que Alejandra Pizarnik pudo haber mantenido una relación con la escritora Silvina Ocampo. La hipótesis nace del intercambio de misivas en las que el apoyo, el cariño y el amor lo inundaban todo. Citamos una de las más breves (y que más nos gusta):

“Silvina:

hoy me pregunté

¿cómo sería el mundo si Silvina no hubiese nacido?

Gracias

Tuya

Alejandra”.

El poder del séptimo arte

Hay escenas que se graban en nuestra memoria e, incluso, consiguen sacarnos una lagrimilla (por muchas veces que hayamos visto la película). ¿Entre nuestras favoritas? ‘Mejor imposible’, con un magnífico Jack Nicholson al que no nos cansamos de escucharle:

“Solo déjame hablar. Puede que yo sea la única persona sobre la faz de la tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la tierra. Puede que yo sea el único que aprecio lo asombrosa que eres en cada una de las cosas que haces… Y en cómo eres con Spencer, y en cada uno de los pensamientos que tienes, y en cómo dices lo que quieres decir y en cómo, casi siempre, quieres decir algo que tiene que ver con ser sincero y bueno. Y creo que la mayoría de la gente se pierde eso de ti, y yo les observo preguntándome cómo pueden verte llevarles su comida y no pueden captar que acaban de conocer a la persona más maravillosa que existe, y el hecho de que yo sí lo capte me hace sentirme bien conmigo mismo… ¿Es algo malo para poderte tener cerca?”.

Y, por supuesto, imposible olvidar el “to me, you are perfect” de 'Love Actually'

O la sincera declaración en “Novia a la fuga” que más de uno comparte: “Te garantizo que habrá épocas difíciles y te garantizo que en algún momento uno de los dos, o los dos, querremos dejarlo todo. Pero también te garantizo que, si no te pido que seas mío, me arrepentiré durante el resto de mi vida. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecho para mí”.

El amor en los tiempos del 'like'

Mucho más actual (y menos íntima) es la publicación y manifestación de sentimientos en redes sociales. A veces, emisarios y receptores sufren malas pasadas (todavía nos acordamos de la declaración de amor a Aitana que Cepeda borró de Instagram), pero es que el amor viene sin garantía de por vida. Aunque el tono sea bien distinto, recuperamos algunas de nuestras favoritas:

Han recibido innumerables críticas y, aun así, sus declaraciones de amor son de las más aplaudidas. De esta publicación que Risto le dedicó a Laura Escanes nos gusta cómo pone el foco en lo cotidiano pero, por encima de todo, la respuesta de ella: “Te quiero de mil modos”.

“A mi mujer, que ha sido un pilar en mi vida, me ha dado paz, equilibrio. Siempre supo estar en el sitio adecuado, donde acudir cuando más lo necesitaba. Me enseñó a quererme y valorarme en los momentos más duros y a mantenerme humilde en la victoria. Apoyó siempre y sin condiciones todas mis decisiones y sobre todo me ha dado a nuestros tres niños que son un tesoro y nos enseñan a ser mejores padres y personas. Por supuesto tenemos 3 atléticos más entre nosotros. Os quiero mucho a los cuatro, sois mi vida”. ¿El artífice? Fernando Torres.

Aunque a veces, con muy pocas palabras, somos capaces de decir mucho. Como el recordadísmo "la suerte de mi vida", de Sara Carbonero o el "contigo las vistas son siempre mucho mejores" que le dedicó Michelle Obama a Barack.

Si a ti también te pasa y crees que las vistas siempre son mejores con esa persona, díselo. Díselo antes de que sea tarde. Y no tengas miedo de amar.