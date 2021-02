16 feb 2021

Va a ser una batalla importante, aunque no estamos seguras de que sea la definitiva. La guerra entre Woody Allen y parte de su antigua familia continúa, esta vez, con una carga de profundidad que puede ser considerada artillería pesada: una serie documental de cuatro episodios en la que se desmenuza microscópicamente el cargo de abuso sexual contra su hija Dylan, un delito que le imputa no solo la víctima, sino también su hermano menor, Ronan, y su madre, Mia Farrow. No estamos ya ante la confrontación de entrevistas o declaraciones ni ante el duelo de libros de memorias que sostienen lo uno y lo contrario. Se trata de una investigación respaldada por una de las cadenas de ‘streaming’ más prestigiosas del sector, HBO, y a cargo de verdaderos especialistas en acusaciones de tipo sexual lanzadas contra famosos. Se llama ‘Allen vs. Farrow’ y se estrena el próximo lunes.

Mia Farrow junto a sus hijos Ronan y Dylan, los que ahora apoyan a su madre en su denuncia de abusos sexuales contra Woody Allen. pinit

Los responsables de este documental en cuatro partes son Kirby Dick y Amy Ziering, autores del documental ‘The Hunting Ground’ (2015), sobre las violaciones en los campus universitarios estadounidenses, y ‘On the Record’ (2017), que explora las acusaciones de asalto sexual contra el todopoderoso del hip hop Russell Simmons, y las reticencias de la industria de la música a la hora de reconocer y resolver las violencias machistas. En 2013, ambos se llevaron un Emmy, un Peabody Award y una nominación al Oscar por ‘The Invisible War’, una investigación sobre el problema de las violaciones en el ejército, que contó con los testimonios de veteranos y supervivientes, muchos de los cuales habían sido expulsados por denunciar a sus superiores. Su experiencia a la hora de encontrar testimonios, documentos e indicios no solo está probada, sino premiada.

Una foto del álbum familiar de Mia Farrow, con su hija (adoptada) Dylan. pinit

‘Allen vs. Farrow’ explora todo lo que ocurre entre el director de ‘Manhattan’ y la actriz a partir de 1992, cuando esta encuentra fotos de una de las hijas que adoptó con su pareja anterior, Soon-Yi Previn, en casa de Allen. Estaba desnuda. Farrow y Woody Allen comenzaron su relación en 1980, pero siempre vivieron en apartamentos separados, cada uno en un extremo de Central Park. Su relación terminó en 1987, el mismo año en el que nació Ronan, pero mantenían una buena relación y el vínculo familiar entre padre, madre e hijos permanecía intacto. Estas fotos y la confirmación de que el director (56 años entonces, había mantenido relaciones sexuales con su hija (que acababa de empezar la universidad), rompieron la paz e iniciaron la guerra mediática y judicial. Ese mismo año, Mia Farrow acusó públicamente a Allen de haber abusado sexualmente de su hija Dylan, adoptada por ambos.

Coincidiendo con el estreno del documental de HBO sale a la venta 'Hush' (Random House Mondadori), la novela de género fantástico que ha escrito Dylan Farrow. En las entrevistas de promoción, la hija de Woody Allen se ratifica en lo que siempre ha declarado, que fue víctima de abuso sexual en 1992, a pesar de que los jueces no encontraron pruebas para iniciar una investigación criminal. "No siento que tenga un padre", ha explicado. "Y, además, no existen grupos de apoyo para personas cuya hermana se ha casado con su padre. ¿O tendría que decir cuñado? ¿Pasa mi hermana a ser mi madrastra? La situación es tal que no queda más remedio que bromear sobre ella".

Una fotografía reciente de Ronan Farrow junto a su madre, Mia Farrow. pinit

La docuserie va a mostrar documentos importantes que se vieron durante el juicio de custodia, además de vídeos caseros, evidencias cedidas por la policía y audios inéditos, además de entrevistas exclusivas con Dylan Farrow, la víctima de todo esto, Ronan Farrow, su hermano, hoy periodista multipremiado por su investigación sobre lo abusos sexuales de Harvey Weinstein, y Mia Farrow, la denunciante. Importante: en 1993, la fiscalía rechazó todos los cargos de abuso sexual y solamente calificó el comportamiento de Woody Allen de “inapropiado”. Aún así, sobre todo, después de la irrupción del movimiento #MeToo, la figura de Allen ha ido rodeándose de sospecha, rechazo y hasta censura.

En 2012, Ronan Farrow publicó un editorial en ‘Los Angeles Times’ titulado “Por qué la revolución del #MeToo ha pasado por alto a Woody Allen” y estrellas como Greta Gerwig, Colin Firth o Mira Sorvino prometieron no trabajar jamás con el director de ‘Blue Jasmine’. Esta cuestión de la cancelación del director es uno de los temas que el documental pone sobre la mesa. De hecho, ‘Allen vs. Farrow’ incluye destacadas voces culturales que exploran el trabajo cinematográfico de Woody Allen en un contexto más amplio y reflexionan sobre cómo las revelaciones públicas sobre la vida personal de los artistas pueden llevar a reevaluaciones de su trabajo. Tampoco pasa por alto que Farrow y Allen formaron una de las parejas más poderosas de Hollywood, y que su relación dio como fruto trece influyentes películas a lo largo de una década.