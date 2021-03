15 mar 2021

Con los años Concha Velasco ha conseguido afianzarse en nuestra memoria como una gran artista, una dama del teatro… y una mujer sin pelos en la lengua. Nunca ha abandonado la escena porque nunca se ha permitido el lujo de dejar de trabajar, las deudas con hacienda han sido durante años la cadena que la ata a los escenarios. Ahora que ya ha cumplido 81 años Concha Velasco se nos presenta como una mujer más libre, más llena de anécdotas y con más que contar que nunca y nos habla de todo: desde cuando se quedó embarazada de un hombre casado que la convirtió en madre soltera cuando nadie se atrevía a serlo a sus problemas con hacienda y su intento de suicidio frustrado por una taque de risa.

Video: Concha Velasco aclara la polémica por la venta de su casa

Concha Velasco, de bailarina a actriz a cantante a presentadora... toda la vida trabajando

Lo que de verdad quería Concha Velasco era ser bailarina y para eso se formó (y así consiguió sus piernas legendarias que enseñó película tras película). Hasta consiguió una beca para estudiar en Londres, pero no pudo aprovechar esta oportunidad por la situación económica de su familia. De hecho, antes de cumplir los 16 empezó a trabajar: con 15 debutó en el cine.

Desde los 18 años que protagonizó su primera película lo ha hecho todo: series de televisión, teatro, musicales, revista, comedia, drama... hasta ha grabado 11 discos y presentado el especial de Nochevieja en Televisión Española y el famosísimo Sorpresa, sorpresa (sí, el programa del bulo de Ricky Martin). Y a pesar de tanto esfuerzo, su sobrina Manuela Velasco consiguió un Goya antes que ella. La academia no quiso recompensar su excelente actuación en Esquilache ni en Más allá del jardín y Concha Velasco logró un galardón honorífico en los Goya de 2013.

Para protagonizar Más allá del jardín Antonio Gala quería a Catherine Denueve. Concha Velasco se tiñó de rubio y consiguió el papel y su segunda nominación a los Goya. pinit

A pesar de tener 40 premios en su vitrina ella misma debe intuir que no se ha valorado su esfuerzo como se merece y a veces lo ha dejado entrever, como cuando declaró en Fotogramas “engordaré para demostrar lo que valgo”. Y es que Concha nunca se ha callado lo que piensa: cuando habla de su primer embarazo estando soltera confiesa que pensó en abortar (algo impensable en aquella época, tanto lo de ser madre soltera como lo del aborto). Si el tema es su ex Paco Marsó, confiesa que al verle una vez en la televisión concediendo una entrevista se tomó una caja de lexatines y se lo bebió todo en un intento de suicidio que un ataque de risa provocado por el programa de Buenafuente coartó haciéndola vomitar.

Y cuando repasa el #MeToo tampoco deja títere con cabeza: “Yo he tenido la suerte de encontrarme siempre con una gente estupenda. Y cuando no me la he encontrado he sabido dar unas patadas en los huevos de no te menees”. No está mal para una mujer que posó dos veces en Interviú (una de ella en top less) y que fue capaz de bailar en ropa interior para conseguir un papel en una peli de Berlanga.

De sus problemas con hacienda y las deudas, también hace un resumen si lo quieres: en 2012 vació su plan de pensiones para hacer frente a las deudas, pero no fue suficiente. En 2019 tuvo que vender su casa para saldar una deuda con hacienda, por lo visto ella misma se metió en problemas: tiró la carta en la que hacienda la advertía de los plazos en los que debía pagar.

Video: Concha Velasco cumple 80 años, ¡Felicidades!

Concha Velasco: los (pocos) hombres de su vida... y el nombre del padre de su primer hijo

Entre sus compañeros de rodaje la actriz destaca lo bien que besaba Fernán Gómez y que por su cama (ficticia) ha pasado lo mejorcito del cine español, pero en la vida real solo cuatro hombres han sabido llegarle al corazón… y desde que se despidió del último no ha querido saber nada más de amores porque "los señores de mi edad son muy feos" (o al menos más feos que ella).

Concha Velasco no se considera especialmente afortunada en el amor y su currículum amoroso le da la razón. Fue novia del director de cine José Luis Sáenz de Heredia y del actor Juan Diego (que la introdujo en “el rojerío”) antes de casarse con el productor teatral Paco Marsó el hombre que más ha querido y el que más la hizo sufrir: sus deudas de juego y sus infidelidades les amargaron el amor que duró desde 1977 a 2005.

Concha Velasco y Paco Marsó estuvieron casados 25 años. ël fue el hombre de su vida. pinit

Pero al matrimonio con Marsó Concha Velasco llegó con un hijo de una relación anterior: la que mantuvo en secreto con el director de fotografía Fernando Arribas y de la que quedó embarazada. Ella estaba locamente enamorada de él, pero él estaba casado y tenía también hijos. La actriz intentó ocultar su embarazo durante meses hasta que tomó la decisión de seguir adelante en solitario con él. Al poco tiempo conoció a Paco Marsó, que crió al niño como si fuera suyo. Porque como la misma Concha resume: “Paco fue un mal marido pero un buen padre”.