22 mar 2021

La bomba ha explotado, y la guerra entre Olga Moreno, Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha comenzado (de nuevo). Rocío Carrasco lo ha contado todo (o casi todo) en tan solo dos episodios del documental de Telecinco “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y como la mayoría del público esperaba Antonio David Flores no ha salido bien parado de sus declaraciones. De hecho, ya han anunciado en Telecino que prescinden de sus servicios. Rocío Carrasco lo dibuja como su verdugo y el hombre que manipuló a sus hijos para volverles en contra de ella. Y hasta políticas tan dispares como Irene Montero y Rocío Monasterio creen la versión de Rocío.“Te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien”, afirma Rocío Carrasco que le dijo su ex… y parece que lo cumplió porque ambos acabaron viviendo en exclusiva con él y con su mujer Olga Moreno.

Rocío Carrasco no ve a su hija Rocío Flores desde 2012, cuando se marchó para vivir con su padre, y su hijo David siguió el mismo camino años más tarde. Desde que ambos abandonaran el domicilio materno la narrativa de que Rocío Carrasco es una mala madre ha sido un lugar común en los programas del corazón. Pero aún hay un implicado más en esta triste y enrevesada historia de divorcios y custodias conflictivas: la actual mujer de Antonio David, Olga Moreno. ¿Quién es Olga Moreno y qué papel ha cumplido en todo este proceso?

Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores desde 2009 que reproduce el mismo discurso que su marido sobre Rocío Carrasco

Olga Moreno y Antonio David Flores se casaron en 2009, pero antes de pasar por el juzgado fueron pareja desde que se conocieron en 2001 (menos durante un breve lapso de tiempo en el que lo dejaron porque él le fue infiel). Juntos han tenido una hija, Lola, pero Olga, además, ha contribuido a la crianza de los dos hijos que Antonio David Flores tuvo con Rocío Carrasco ya que desde el año 2003 Rocío y su ex firmaron la custodia compartida.

Pero a partir de 2012 la situación de la ex pareja se precipita al caos: la mayor de los dos hijos en común, Rocío Flores, abandona la casa de su madre y se instala definitivamente en la de su padre y apenas unos años más tarde David Flores hace lo mismo. Ahora Rocío Carrasco ha confesado que desde su separación con Antonio David Flores la amenaza sobre cómo iba a volver a sus hijos contra ella era el leit motiv de su relación.

Olga Moreno y Antonio David Flores posan en una imagen de archivo con los hijos que tuvo con su ex, Rocío Carrasco. pinit

El papel que ha jugado Olga Moreno en la guerra de Rocío Carrasco y Antonio David Flores por la custodia de los hijos de ambos ha sido siempre el de apoyo absoluto a su pareja. Siendo siempre la más discreta de este triángulo de peleas, demandas y desencuentros, en realidad cada vez que ha pasado por las revistas para hablar de su experiencia como mujer de Antonio David Flores, al final, ha acabado recibiendo una demanda por parte de Rocío Carrasco por un delito contra su honor. ¿El motivo? Las declaraciones reiteradas de Olga Moreno sobre la baja calidad de Rocio Carrasco como madre.

Olga Moreno ha declarado que para los hijos de Rocío Carrasco ella no es una madre, es una salvación. Su vínculo con ellos es tan fuerte que no ha dudado en acudir a los programas más rosas de Telecinco a defender que Rocío Flores no es una chica agresiva (aunque hay una sentencia que afirma lo contrario, dado que golpeó a su madre en una pelea que tuvieron en 2012) y que si se separara de Antonio David Flores ella se quedaría cuidando de su hijo, David.

Afirma que no entiende a Rocío Carrasco, que no sabe por qué no contacta con sus hijos, que no les llama ni por teléfono, que ella no podría vivir sin ver a su hija todos los días y que su marido lo pasa mal con el cartelito de maltratador que le han colgado, que su vida hubiera sido más fácil sin ella que lo ha puesto todo muy difícil. Parece que el regreso de Rocío Carrasco a los platós de Telecinco no va a poner las cosas más fáciles, aunque a lo mejor de todo esto Olga Moreno no se entera demasiado porque es una de las nuevas concursantes de Supervivientes.