27 mar 2021

Compartir en google plus

Laura Pausini ganó el Festival de San Remo en 1994 y desde entonces no ha parado de crecer. Los que tenían orejas en los 90 y aún conservan la memoria recordarán para siempre pero su castellano macarrónico cantando al desamor porque el desalmado de Marco se había marchado para no volver. Pero su camino a lo más alto no ha estado exento de algunas polémicas y traspiés: como la célebre vez que se olvidó de ponerse ropa interior al subir al escenario… aunque hasta a este accidente Laura ha sabido sacarle partido y construir a su alrededor un aura de diva que le ha valido para ganar un Globo de Oro y postularse para onseguir un Oscar.

Todas las veces que Laura Pausini fue polémica… y renació

En 1994 esta italiana de pura cepa se coló en la prestigiosa lista de los Billboard justo después de Mariah Carey… y eso da una medida exacta del talento natural de Laura Pausini para la canción. Ahora está nominada al Oscar por su interpretación de la canción “Io sì” que aparece en la película “La vita davanti a sé”, una canción que ya le ha valido conseguir un Globo de Oro celebrado en su feed de Instagram por todo lo alto.

Pero en la carrera de Pausini además de luces y participaciones como jurado en todo tipo de show talents televisivos también ha habido momentos de polémicas y meteduras de pata. Por ejemplo el célebre momento en el que la bata se abrió para mostrarlo todo al público presente en su concierto de Lima del que salió del paso en un principio diciendo “Pues si han visto, han visto. Yo la tengo como todas. Buenas noches” y acabó días más tarde con un enfado monumental porque el momento se había hecho viral y negando que no llevara ropa interior.

“No es posible que se hable de una bata que se abre, después de una carrera en la que gané cuatro Latin Grammy, un Grammy, veinte premios en Europa y en la que he hecho un montón de conciertos en el mundo”, declaró enfada en La Voz y razón no le falta.

Video: Laura Pausini recibió el premio Golden por sus 25 años de carrera

La mayoría de sus momentos polémicos se podrían resumir en Laura Pausini hablando sin pelos en la lengua contra los prejuicios y las normas un tanto machistas que aún persisten en el mundo del espectáculo y fuera de él para las mujeres… aunque a veces le toque matizar sus declaraciones.

Eso fue lo que sucedió cuando le preguntaron por Malú y albert Rivera cuando ambas eran jurado del mismo talent show y contestó “Qué les interesa a todos ustedes si está enamorada? ¡La chica quiere f*llar!” y días más tarde tuvo que aclarar que no volvería a hablar de la vida sentimental de nadie con un “Yo he hecho una mala cosa”. Esperemos que el próximo 26 de abril le den el Oscar y no tenga ninguna declaración que desdecir después.