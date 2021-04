8 abr 2021

El pasado 25 de julio moría Manolo Segura a consecuencia de un cáncer. El que fuera pareja de Tita Cervera –recordado por todos como un hombre de carácter afable- tenía una relación muy estrecha con Borja Thyssen, su hijo biológico. Tanto es así que dicen que fue el verdadero artífice de limar las asperezas entre él y Tita y el que consiguió que la relación familiar volviera a asentarse.

Sin embargo, y a pesar de esa relación, desde que el barón Thyssen adoptó a Borja, este perdió los derechos de recibir la parte legítima de la herencia relativa a Segura, aunque podría percibir aún la parte de libre disposición. Y es que, aunque aún no se conoce cuál fue la última voluntad de Manolo Segura –y por tanto se desconoce si Borja Thyssen será o no heredero- ha aparecido un nuevo nombre en juego: Israel.

Tita Cervera y Manolo Segura durante una visita a Málaga en el año 2013 pinit

Según ha contado en exclusiva la revista Semana, Israel Ochoa es un joven criado en Canadá, hijo de Josefina Ochoa (a quien Segura habría conocido a mediados de los 70). Al parecer, Ochoa no era un desconocido para Segura ya que, a los 16 años, el joven viajó hasta España donde se realizó unas pruebas de ADN que, según explica, avalaban su parentesco aunque nunca llegaron a oficializarse.

Tras aquel primer encuentro, volvió a casa de su padre a los tres años, pero algo se torció y la visitá se convirtió en algo fugaz. Poco después aparecería en el plató de Dónde estás corazón para contar su historia –cuestión que no gustó en absoluto a Segura- y en 2017 trató de volver a ponerse contacto mediante carta con el que considera su padre, sin conseguirlo. “Mientras vivió yo luché para que me quisiera. Nunca le pedí nada, nunca quise su dinero, solo quería tener un padre y que mis hijos tuvieran un abuelo. Ahora, creo que estoy en mi derecho de pedir lo que me corresponde”.