26 jun 2020

Sucedía ayer. Manolo Segura, quien fuera pareja de la baronesa Thyssen y padre biológico de su hijo Borja, fallecía en el hospital San Francisco de Asís, en Madrid, en el que llevaba días ingresado. La relación entre ellos, a pesar de la ruptura del romance hace décadas, era extraordinaria. Por eso, tanto Tita como Borja, han estado muy pendientes de él durante este tiempo.

Era Paz Pastor, otra de las mujeres de la vida de Manolo, quien así de claro lo dejaba ayer en una comparecencia ante los medios a las puertas del tanatorio de La Paz, donde eran velados los restos de este. Unas palabras llenas de cariño hacia quien fuera su pareja y con las que ponía en valor el papel de Tita y Borja en la recta final de la enfermedad de Segura.

Por eso, llamaba la atención que Tita no apareciera por allí. La razón no es otra que el hecho de que se encuentra en Andorra. Tampoco se desplazará para darle el último adiós, en este caso, motivada por el pánico que le dan las aglomeraciones en tiempos del coronavirus, al ser paciente de riesgo. Ese y no otro es el motivo por el que no estará en el entierro.

Era Paloma Barrientos, 'El programa de Ana Rosa', quien daba esta explicación en la mañana de ayer, poco después de conocerse la defunción: "Tita no irá al entierro, está en Andorra, no vendrá porque teme las aglomeraciones. Ella está en grupo de riesgo".

Lo cierto es que Manolo se había convertido en el mayor confidente de la baronesa, y era habitual verles juntos por Ibiza durante los últimos veranos. Carmen le echará mucho de menos. Más de lo que nadie pueda llegarse a imaginar.