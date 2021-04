9 abr 2021

El objetivo celulitis es una meta común entre millones de mujeres que sueñan con eliminar la piel de naranja. Y, para ello, recurren a ejercicios y consejos, modifican su alimentación e, incluso, hacen caso de los comentarios que escuchan en Instagram por parte de personas a las que siguen.

El ejemplo más reciente lo tenemos en Vaelly, una marca que, según explica en su página web, vende leggins que mejoran la silueta gracias a una fibra especial que promueve una mejor circulación de agua bajo la piel.

La batería de denuncias que ha presentado FACUA-Consumidores en Acción incumbe a los personajes públicos que la anuncian en sus perfiles de Instagram. Como recuerda la asociación, más allá del carácter engañoso de la publicidad, desde 1996 (según la ley) las personas famosas o conocidas por el público no pueden anunciar productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Vaelly también ha recibido una denuncia ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por vulnerar la ley y no identificar en su web, si quiera, el nombre de la empresa vendedora.

Las famosas implicadas son Sandra Pica, Sofía Suescun y Rocío Camacho. Actualmente, en el perfil de Instagram de la marca solo podemos ver un par de destacados que compilan stories sobre Kylie Jenner y Melodie Peñalver.

En su destacado, la exconcursante de La Isla de las Tentaciones explica que tras haber subido un story entrenando mucha gente le preguntó por su outfit. “A ver, a mí este tipo de leggins me gustan mucho. Yo utilizo estas de Vaelly porque tienen el efecto este que es push up, que a mí me gusta mucho, y a parte la textura que tienen te ayuda a controlar la celulitis”.





Curiosamente, justo en ese momento tiene una oferta la web. El resto de famosas que hicieron alusión también a una oferta –que en teoría duraba solo 24 horas-, llegaron a decir del producto que eliminaba la retención de líquidos y la celulitis tres veces más rápido de lo normal (Pica), que eran anticelulíticos y drenantes (Suescun) o que tenían un efecto drenante que también servía como tratamiento anticelulítico (Camacho). Dos de ellas, además, ni siquiera advertían en sus publicaciones de que el vídeo era publicitario.

De los leggins a los blanqueadores dentales

No ha sido ese el único caso denunciado por FACUA. El pasado mes de febrero, la organización hizo lo propio con diferentes participantes de La isla de las tentaciones y colaboradores de Telecinco por considerar que hacían publicidad ilícita de supuestos blanqueadores.