25 may 2021

Hollywood ha propiciado innumerables historias de terror protagonizadas casi siempre por actrices jóvenes que cayeron en las peores manos en el momento más vulnerable de sus vidas. Sin embargo, pocas tan trágicas como la de Natalie Wood, la niña prodigio que pasó sus últimos días en un yate junto a Robert Wagner, su marido, y Christopher Walken, amigo de ambos. Jamás sabremos a ciencia cierta cómo Natalie terminó flotando, sin vida, en el agua, cerca de la costa de Isla Santa Catalina.

El certificado de defunción oficial aseguró muerte accidental. Robert Wagner remedó el relato en 1986, afirmando que Natalie Wood resbaló tratando de subir a un bote hinchable en medio de la noche. Detalle: la actriz apenas sabía nadar y cabe la posibilidad de que estuviera borracha.

La muerte de Natalie Wood, inolvidable María en 'West Side Story' (1961), continúa siendo uno de esos crímenes sin resolver candidato a convertirse en una serie 'true crime' de las que triunfan en el streaming. Los últimos movimientos policiales relativos al caso tuvieron lugar en 2011, cuando el sheriff del condado de Los Ángeles reabrió la investigación al recibir nuevos datos de Dennis Davern, capitán del yate Splendour, escenario del supuesto crimen.

Davern confirmó que había oído a Natalie Wood y Robert Wagner discutir aquella noche y la causa de a muerte cambió en el informe oficial de "ahogamiento" a "ahogamiento y factores indeterminados". La muerte de la actriz se reclasificó como "sospechosa" y Wagner fue señalado como "person of interest" (posible implicado) por el Departamento del Sherrif de Los Angeles. Lana Wood, hermana de Natalie, se ha pasado años demandado a Wagner que "cuente toda la verdad de una vez por todas".

Esta terrible muerte finiquitó una vida marcada por los abusos de todo tipo casi desde el minuto cero. De hecho, cuenta la leyenda que una pitonisa predijo antes de su nacimiento que se convertiría en una belleza internacionalmente admirada y que moriría en el agua. La infancia de Natalie Wood no fue fácil: su padre era un alcohólico que se desentendió por completo de lo que pasaba en la familia. Su madre, empeñada en convertirla en una gran actriz, la sometió a un salvaje abuso psicológico desde niña, hasta el punto de sufrir fobias y paranoia. Natasha Zakharenko nació en San Francisco en una familia de inmigrantes rusos que vieron en su hija la posibilidad de salir de la pobreza. El ansia de la madre de Natalie Wood por ver triunfar a su hija en Hollywood era tal, que con 15 años permitió que una gran estrella de Hollywood la violara brutalmente.

En aquel momento, trataba de conseguir un papel en 'Rebelde sin causa' (1954), protagonizada por James Dean y por la que logro una nominación al Oscar (tendría dos más: por 'Esplendor en la hierba', 1961, y por 'Amores con un extraño', 1963). En 'Natasha', la biografía de Natalie Wood escrita por la escritora Suzanne Finstad, solo se solo revelan que el violador era "uno de sus ídolos de infancia, poderoso, casado y estrella de cine veinte años mayor que ella". La escena que Natalie le contó a una amiga es muy similar a la que relataron las víctimas de Harvey Weinsten.

Debía acudir a su suite en un hotel de Los Ángeles para hacer una prueba, leyendo una escena con él. Tras ofrecerle una copa, Natalie preguntó por su papel y la parte que tenía que interpretar en la prueba. "Siempre quise follarte", le contestó aquel. El papel había sido un cebo. Antes de salir de la habitación dolorida, ensangrentada y tapada como pudo con un abrigo, el violador le gritó: "Si se lo cuentas a alguien, esta será la última cosa que hagas".

Algo que Natalie Wood tampoco le contó a nadie fue cómo llego a manos de Frank Sinatra, cuando solo tenía 14 años. De nuevo fue su madre la que se fue de cócteles con el cantante y, a cambio de no se sabe qué, le dio acceso a su hija. Lo contó George Jacobs, mano derecha de Sinatra durante 15 años, en su libro de memorias: "Fue un romance que, a diferencia de otros, mantuvo totalmente en secreto, porque ella era menor, aunque no actuara como tal", escribió. Jacobs relató que Sinatra adoraba a la pequeña Natalie, pero "no quería terminar acusado de abusos y violación a un menor como Charlie Chaplin, Errol Flynn o Roman Polanski". Sin embargo, la joven actriz se convirtió en su propiedad y, con la excusa de unas clases de canto, se veían regularmente a solas.

En la biografía sobre Wood, Suzanne Finstad afirma que la relación con Sinatra "fue el secreto más traumático que Natalie llevó consigo". Además, desvela algo que Scott Marlowe, prometido de la actriz a los 18 años, le dijo sobre su intimidad con ella. "Era bastante obvio que habían abusado de ella: sabía cosas impropias para una chica a su edad". Otro de sus novios juveniles, el actor Robert Hyatt, relató algo similar. "Durante le tiempo en que veía a Sinatra, maduró de una manera absolutamente triste. Nadie cuidaba de ella. Su padre, alcoholizado, probablemente no sabía nada de lo que su madre hacía con ella. Natalie era como una huérfana sobreviviendo en la calle".