28 may 2021

Existen muchas maneras de ser fan, pero puede que la más extrema sea convertirse en una ‘copy cat’, en una imitadora, de la persona admirada. Lady Janelle, una estadounidense de Arizona años enamorada de la monarquía británica, cayó en las redes de su primera obsesión con Diana de Gales, pero aún era demasiado joven para que evolucionara de una manera tangible. Sí lo hizo con Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.

Para cuando experimentó su flechazo con Kate Middleton, Lady Janelle ya estaba absolutamente preparada para materializar su admiración en forma de un proyecto de moda que dura ya 11 años. Todo comenzó cuando la Duquesa de Cambridge y futura reina aún era otra novia más del príncipe Guillermo. En cuanto la vio en las primeras fotografías de paparazzi, la influencer se enamoró de su estilo.

"Soy una persona muy tradicional", ha confesado Lady Janelle en una reciente entrevista. "Me gusta seguir las tenencias, pero suelo preferir los clásicos que no pasan de moda. Desde el principio vi que ese aprecio por lo atemporal me unía con Kate: vi que se vestía con prendas actuales, pero extremadamente respetuosas y apropiadas para su posición. Y, sin duda, con esa característica de lucir impecables hoy o dentro de cinco años. Además, siempre he llevado el pelo muy largo, así que su preciosa melena castaña también me conectó muchísimo con ella. De hecho, creo que mi fascinación por Kate Middleton empezó por el pelo".

La obsesión de Lady Janelle por copiar todos los looks de la Duquesa de Cambridge encontró una dificultad obvia: no todas las salidas de Kate Middleton eran recogidas por la prensa y la televisión estadounidense, y mucho menos cuando aún no estaba casada con Guillermo y ni siquiera se había lanzado Instagram. En cuanto IG comenzó a popularizarse, la cobertura fotográfica se multiplicó por cien y todos los estilismos del último miembro de la familia real se volvieron virales. Ahí comenzó realmente el proyecto de copiar o encontrar los vestidos de Kate. El primer éxito de Lady Janelle fue hacerse con el vestido azul de Zara que Kate llevó tras su boda, con una blazer de Ralph Lauren con manga tres cuartos y plataformas de LK Bennett. Se compró todo el outfit.

Lady Janelle abrió la cuenta @royalreplikate en 2010. En aquel momento, solo una docena de personas se dedicaba a localizar los looks de Kate Middleton. Ahora pueden ser miles. De hecho, la cuenta tiene 75.000 seguidores adictos que comparten la fascinación por imaginarse vestidas exactamente igual que Kate Middleton. Al principio se pensaba bastante qué comprar, pero ahora con la dura competencia procura ser muy rápida. "Todo lo que se pone se agota rápidamente, así que ni siquiera merece la pena esperar a la reventa, porque suele revalorizar la prenda", explica Lady Janelle. Así ha sucedido con una de las piezas más preciadas del armario de esta fan de la Duquesa de Cambridge: un abrigo negro de Temperley London.

"Es una de mis rarezas más preciadas", explica Lady Janelle. "Catherine lo ha llevado innumerables veces, no solo en sus actos oficiales sino también en su vida privada, cosa que lo hace más valioso. Me gusta coleccionar las prendas que lleva cuando no está trabajando: son diseños que ha elegido personalmente y me gusta conectar con ella de esa manera. Por supuesto, no me lo pude comprar inmediatamente porque no me daba el presupuesto, pero un año después, de visita en Londres, lo vi en el escaparate de una tienda y estaba en rebajas. Solo quedaba uno y era de mi talla. Tuve que llevármelo aunque aún era bastante caro".

Imposible calcular el dinero que esta fan de la Duquesa de Cambridge se ha gastado en replicar los looks reales. "Hace años traté de hacerlo y llegué a la suma de 30.000 euros. Probablemente ya la he rebasado ampliamente", confiesa Lady Janelle. "Procuro invertir el dinero de manera inteligente y ahorrar en todo lo que puedo: compro en AliExpress, me hago yo misma los tocados o transformo diseños para copiar todo lo que puedo. Aún así, compro bastante. Solo te puedo decir que mi marido sería mucho más feliz si yo no tuviera este hobby. Es carísimo".