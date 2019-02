19 feb 2019

Este domingo se celebra la ceremonia de los premios Oscar y ya estamos nerviosas e intrigadas por saber qué veremos sobre la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles. Mucho glamour, seguro. Pero también esperamos algún error. Y es que la historia de estos premios demuestra que en cada edición hay más de uno. Y no se olvidan. Grandes errores y horrores 'fashionistas' llevan años grabados a fuego en nuestras retinas, y no hemos podido evitar tirar de memoria y sacar nuestra vena más crítica para ir afilando la lengua y la tecla de cara a la madrugada del domingo.

Y es que, pensemos, ¿qué nos pondríamos nosotras si tuviéramos que desfilar por la alfombra roja de los Oscar? Probablemente, confiaríamos en algún estilista para que configurara nuestro look. Un vestidazo de Alta Costura, unos 'comodísimos' tacones de 15 centímetros, un 'clutch' que fuera una obra de arte y unas joyas de ensueño. Bien, esa es la teoría, pero cuando algunas celebrities la llevan a la práctica, el resultado es muy diferente a lo que todas tendríamos en la cabeza bajo los conceptos de elegancia y glamour.

Uno de los errores clásicos en la alfombra roja es pecar de exceso. Exceso de brillos, de volantes, de escote, de estampados, o exceso por querer meter en un mismo look todas las piezas de un 'showroom' como si de un puzzle imposible se tratara. Las hay que, por querer ser las más originales, terminan convirtiéndose en las más horteras; y todavía quedan famosas que piensan que cuanto más enseñen, mejor que mejor, y en vez de ser las más sexys de la noche, se llevan el premio a la ordinariez. Incluso hay quien decide ser 'couturier' por un día, se atreve a diseñar su propio vestido... y termina hecha un cuadro.

Y es que no es estilo todo lo que reluce en la 'red carpet' de los Oscar. Y para muestra, estos 25 looks que son un crimen contra el buen gusto y que no nos gustaría volver a ver jamás en una alfombra roja.