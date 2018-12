10 dic 2018

El vestido de Dakota Johnson nos ha enamorado. Y lo decimos de forma literal, porque lo que parecía un look sencillo de raso azul con un fajín en negro, escondía un vestidazo con mayúsculas en la parte de la espalda. ¿La firma? Gucci, la favorita de Dakota para una alfombra roja y a la que se mantiene siempre fiel desde sus inicios.

La actriz Dakota Johnson con vestido de Gucci en la clausura de la 17 edición del Festival de cine de Marrakech.

Y es que el vestido que llevaba la actriz de "Cincuenta sombras de Grey" parecía diseñado por el mismísimo Cupido. Con la espalda al aire, del corazón bordado en lentejuelas de la cintura salen varias flechas brillantes en cascada. Toda una sorpresa que nos ha enamorado.

La espalda del vestido de Gucci era una auténtica maravilla.

El diseño de Gucci no dejó a nadie indiferente y, aunque la espalda lo eclipsara todo, no hay que perder detalle del escotazo que lucía la actriz. El look de belleza, sin embargo, bastante sencillo. Algo habitual en Dakota Johnson que apuesta siempre por impactar con el vestido y no con el peinado o el maquillaje. Su melena suelta y su flequillo ya son parte de sus señas de identidad.

Dakota Johnson.

Nos encanta Dakota y sus elecciones para la alfombra roja. Y desde aquí, hacemos un llamamiento: ¿Y si Cristina Pedroche apostara por un vestido como este de Gucci para dar las campanadas? Ahí lo dejamos...