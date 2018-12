5 dic 2018

Como cada año por estas fechas desde 2014, comienza la quiniela de estilo sobre cómo vestirá Cristina Pedroche en la noche de Fin de Año para retransmitir las Campanadas en Antena 3. Queda menos de un mes para despedir 2018, y la presentadora ya ha empezado a dar pistas en Instagram sobre su look.

Los últimos cuatro años Cristina Pedroche ha apostado por la sensualidad con looks que guardaban un mismo patrón: las transparencias y los bordados joya eran los protagonistas, y la presentadora iba saltando del negro al blanco. Pero, según comenta en su cuenta de Instagram, "este año será muy, muy, muy diferente".

Pero, ¿con qué nos puede sorprender, aún más, Cristina Pedroche? A excepción de su 'estreno' en 2014, cuando vistió de Charo Ruiz, la presentadora siempre ha confiado en Pronovias, y en las Campanadas de 2017 ya nos dejó descolocadas cuando apostó por un mono en vez de por un vestido, pero, ¿hasta dónde llegará este año?

La propia Pedroche anuncia que su look de este año quizá podría ser, incluso, "demasiado" diferente. Además, en otra publicación de Instagram, asegura que esta iba a ser una "semana intensa, muchas decisiones que tomar, mucho en lo que recapacitar, me juego mucho... Pero quien no arriesga no gana, ¿no?", en un mensaje que hemos querido interpretar como referido a su look de las Campanadas.

Por si fuera poco, y para crear aún más expectación, en 'Zapeando' aseguró que su vestido de este año será "el más bonito" de los que ha llevado hasta ahora, y ha adelantado que, además de soltar alguna lagrimilla cuando se lo probó por primera vez, "tiene un mensaje muy claro". ¿Veremos un vestido reivindicativo, que busque el emponderamiento a través de la moda? ¿Quizá tendrá algún guiño contra la violencia machista o un mensaje de tintes feministas?

Nos queda casi un mes para descubrirlo, pero mientras mantenemos la incógnita, de lo que estamos seguras es que el próximo 31 de diciembre, Cristina Pedroche volverá a dar la campanada...

