25 feb 2019

Toda actriz novata o con poco recorrido sobre la alfombra roja suele ceder a una tentación inevitable: vestirse de princesa, más o menos Disney. Se trata de un deseo íntimo de generación tras generación de mujeres, seducidas por un sueño romántico que normalmente solo puede ser satisfecho en carnaval o en la boda. Para las actrices, la alfombra roja supone una tercera posibilidad de encarnar a la típica princesa de cuento y casi todas caen, al menos un par de veces. Como Constance Wu, protagonista de "Locos, ricos y asiáticos" y Laura Harrier, actriz de "BlacKkKlansman".

El icónico vestido amarillo de Bella, en "La bella y la bestia". pinit PINTEREST

Aunque Wu ya no cumple los 35 años, se trata de su primera aparición en una 'red carpet' global, con lo que no nos extraña que haya caído en la trampa de este precioso diseño de Versace, clónico del que lleva Bella en el baile con Bestia en la película de Disney. Al menos acertó con un maquillaje fantástico, protagonizado por unos llamativos labios rojos, y una sencilla cola de caballo. Aún así, el efecto no deja de ser un poco aburrido y previsible.

El increíble parecido de la actriz Laura Harrier con Tiana, la única princesa afroamericana de Disney. pinit INSTAGRAM

Laura Harrier, de 26 años y también recién llegada a la alfombra roja, tampoco pudo resistirse a la tentación de vestirse de Tiana, la única princesa Disney afroamericana, protagonista de "La princesa y el sapo". La actriz de "Spider-Man: Homecoming" (2017) y "BlacKkKlansman" (2018) lució un precioso diseño azul cielo de Louis Vuitton, con los mismos brillos, joyas y peinado que el dibujo animado. ¡Son idénticas!