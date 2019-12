12 dic 2019

Antena 3 ha presentado a quienes serán los protagonistas de las Campanadas de 2019. Cristina Pedroche y Chicote repiten como los presentadores de esta cita tras los índices de audiencia con los que han batido récords. El look de la colaboradora de Zapeando es ya uno de los temas que más repercusión y polémica generan cada año y según ha explicado, el vestido de Nochevieja este año "es el que más problemas está dando". Y a pesar de que Pedroche no ha querido dar demasiadas pistas de cómo será, ha dejado algunos indicios a través de su cuenta de Instagram con un minivestido plateado y con el look escogido para la presentación oficial, un traje con lentejuelas.

Las Campanadas se han convertido para Cristina Pedroche en uno de los días más especiales de su año. Es tan importante para ella que, ¡hasta ha estado ensayando durante sus vacaciones en París! "Ojalá estar dando las Campanadas y despidiendo la última noche del año toda mi vida", ha comentado durante la presentación. Un acto para el que ha escogido un traje negro con pantalón de rayas de lentejuelas y la mitad de la chaqueta a juego. Un diseño que firma La Condesa muy original que combinó con un recogido de trenzas y sandalias negras.

Un estilismo que podría dar algunas pistas de cómo sera el look que llevará. Porque a pesar de que para esta ocasión ha escogido un traje, Cristina ya ha desvelado que será un vestido que le está dando alguna que otra preocupación: "Es el año que antes hemos empezado a hacerlo y el que más problemas nos está dando". Eso sí, Pedroche tiene claro que nada puede salir mal y ha afirmado: "No pasa nada, habrá campanadas el día 31 y si el vestido no se ha terminado pues iré con ese sin terminar".

Y es que, Pedroche confía: "Trabajamos muchos meses en el vestido para que sea el mejor. Nada puede salir mal. Tengo el mejor equipo del mundo que me hacen brillar siempre". Por el contrario, su estilista Josie no se siente tan tranquilo como la presentadora y ha comentado que está "de los nervios" y con "pesadillas". Lo que está claro es que, a poco más de dos semanas del gran día el look que llevará Cristina Pedroche sigue siendo una de las grandes incógnitas.