13 dic 2019

La revista Billboard celebró los premios Women in Music. Una gala a la que no faltaron artistas de la talla de Taylor Swift, quien ha sido nombrada por la publicación Mujer de la Década, y de Rosalía. La cantante de 'Con Altura' fue la representación española del evento. Y después de conquistar Madrid con su concierto de cierre de gira y sorprender con el look que llevó tras él, la artista se ha propuesto sacar su versión más sexy en la gala de premios con un vestido que no ha dejado indiferente a nadie.

Rosalía en los premios Billboard. pinit gtres

El estilo de Rosalía nunca deja a un lado su particular esencia sin embargo, la cantante ha sorprendido esta vez con un look de alfombra roja al que no nos tiene nada acostumbradas. Acostumbradas a sus chunky sneakers y a estilismos más sports, Rosalía escogió un vestido color crudo formado por una falda larga con abertura lateral y cola y un top asimétrico con cuello barco y manga XXL.

pinit gtres

Un diseño que firma Antonio Grimaldi y que dejaba el vientre al descubierto, además de parte del pecho. La cantante lo combinó con sandalias de Jimmy Choo, un semirecogido despeinado con mechones sueltos y una manicura muy original con la palabra "querer".

Taylor Swift. pinit gtres

La otra protagonista de la alfombra roja fue Taylor Swift, que recibió el reconocimiento de Mujer de la Década. La cantante de 29 años escogió un look más sobrio, elegante y sencillo formado por un mono azul marinocon escote asimétrico. Un diseño adornado con cadenas doradas a juego con las sandalias. El estilismo lo completaban una coleta baja y un labial rojo. Dos looks muy diferentes de dos de las mujeres más importantes del panorama musical actual.