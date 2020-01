26 ene 2020

Compartir en google plus

Las influencers, a pesar de no posar en la alfombra roja, son ya una parte esencial de la gala de los Goya. De la mano de los patrocinadores, muchas instagramers escogen esta cita para arriesgar y apostar por diseños más sofisticados. Algunas de ellas ya se han colado entre las mejor vestidas de esta alfombra roja y una de ellas es sin duda, Alexandra Pereira. Y es que, la creadora de Lovely Pepa ha escogido un look que recuerda al que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas que le sentaba de maravilla.





VER 16 FOTOS Premios Goya 2020: las peor vestidas de la alfombra roja

Mujeres como Penélope Cruz despiertan todo tipo de opiniones y su aparición en la alfombra roja es una de las más esperadas. Sin embargo, las influencers consiguen también muchísima expectación y Alexandra Pereira es una de las que no ha defraudado. Ha optado por un maravilloso vestido protagonizado por un cuerpo tipo escultura dorado que terminaba en la cintura, a diferencia del que llevó Pedroche en la última noche del año que completaba su figura hasta los muslos.

El maquillaje y el 'clutch' de Alexandra Pereira en los Goya. pinit

El look de Alexandra lo completaba una falda negra acampanada con vuelo y un cinturón con hebilla forrada. Un diseño que firma Roberto Diz al que añadió unos stilettos negros y un 'clutch' de brillantes dorado de Jimmy Choo. Su look beauty también merece mención a parte, ya que adornó sus párpados con un original eyeliner brillante. Desde la redacción le damos un diez a la versión mejorada que ha hecho Alexandra Pereira del look de Pedroche.