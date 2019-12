1 ene 2020

El momento más esperado de los últimos meses ha llegado: el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de 2019 ha sido un nuevo despropósito de fantasía y futurismo, con un diseño que parece inspirado en el celebérrimo androide C3PO de Star Wars. Este año, la presentadora ha jugado al despiste con un look que nada tenía que ver con ese vestido rojo que decía iba a ponerse. En su lugar, un vestido ajustado, pero muy recatado, dorado y negro, ha sido el que ha hecho honor a sus curvas.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche durante las Campanadas 2019. pinit

Tras mucho debate y polémicas varias a través de las redes sociales, como ha sido su último vídeo viral en Instagram desnuda, andando por la Puerta del Sol, la presentadora ha posado con su habitual humor y gracejo con un vestido de corte sirena que destacaba sus pechos y su culo. Eso sí, con mucho estilo. Pocas veces (prácticamente ninguna) hemos visto a la de Vallecas con un cuello alto. Quién lo hubiera dicho tras los meses que lleva entrenando para estar perfecta en este día.

El vestido-escultura cuenta con una falda negra y va acompañado de unos sensuales guantes de cuero. Está firmado por el artista Jacinto de Manuel y está confeccionado con fibra de vidrio de materiales reciclados y cubierta de pan de oro.

Más de 650 horas de trabajo del escultor han hecho realidad esta pieza titulada “Venus MMXX” que la presentadora ha lucido para dar la bienvenida al 2020.

Pedroche ha llevado, como cada año, una capa negra en la primera parte de las uvas, para dar paso, como una auténtica diva, a un conjunto que nos recuerda a un droide de Star Wars, dejando atrás aquellos looks de otras épocas en los que dejaba entrever su cuerpo desnudo para regocijo de todos sus fans.

Sin embargo, tal y como cuenta el creador de la obra, la inspiración de este estilismo está fuera de los confines de la galaxia de Star Wars y en realidad cuenta con una importante carga mitológica que ha sido determinante en el resultado final. El dorado hace referencia a la manzana dorada de la discordia de la diosa Romana. Por otro lado, el artista se ha inspirado en el Kintsugi, el arte ancestral japonés de arreglar objetos dañados con oro: “Se basa en ver lo bello en lo imperfecto, y al dotar a esa imperfección del influjo del oro no sólo se arregla el objeto, sino que se consigue ir un paso más allá creando algo nuevo, más poderoso.”

Jacinto de Manuel recoge una tradición muy repetida a lo largo de la historia, ya que desde el paleolítico hasta nuestros días (la Venus de Willendorf, la de Milo, el nacimiento de Venus de Boticelli o la Venus del espejo de Velázquez) se ha intentado divinizar el cuerpo femenino.

Sobre su sensacional vestido dorado, que parece haber costado más de un quebradero de cabeza a su estilista Josie y a ella misma, ha dicho: "con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad".

Las Campanadas y otras tradiciones de Nochevieja

Esta misma tarde su marido, Dabiz Muñoz, no dejaba pasar la ocasión y lucía pocas horas antes de las Campanadas el soberbio bikini que lució la presentadora el año pasado. El chef sigue haciendo gala de su gran sentido del humor y poco sentido del ridículo en una imagen que de seguro permanecerá en nuestra retina (imposible olvidar tal estampa)

Dabiz Muñoz con el bikini de Pedroche en las Campanadas 2018 pinit instagram

En una reciente entrevista en exclusiva para Mujerhoy la presentadora decía que se habla de ella "todo el año, de si llevo un vestido u otro, de si voy más provocativa o menos, de si me he hecho un nuevo peinado o llevo un nuevo pintalabios". Así que no le sorprende que en Nochevieja, "que llevo un look en el que estoy tanto tiempo trabajando y que es tan 'polémico' se hable de ello".

La inspiración, decía, "es de una mujer fuerte, del futuro pero muy del presente y referencias del pasado". Sin duda, ha deado clara su vocacion futurista, con un discurso feminista y ecologista.

"Siempre me siento cómoda con mi ropa, sino no lo elegiría", dice Pedroche. Con cada vestido me he sentido divina, como una diosa.