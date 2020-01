26 ene 2020

Las influencers aprovechan galas como los Premios Goya para apostar por looks originales y arriesgar no solo con los vestidos, si no también con maquillajes, peinados y accesorios con los que colarse entre las mejor vestidas. En esta edición, Alexandra Pereira ha destacado con su look inspirado en el Cristina Pedroche y Tamara Falcó ha deslumbrado con un vestido de Oscar de la Renta, Otras instagramers, como Madame de Rosa y Erea Louro, han apostado por dar todo el protagonismo a los complementos del pelo.





Arriesgados, diferentes y muy originales. Los accesorios que dos influencers han escogido para los Goya podrían formar parte de nuestra lista de los mejores peinados de esta edición. Y es que, a pesar de que habrán despertado todo tipo de opiniones a favor y en contra, hay que reconocer que es una apuesta ganadora.

Ángela Rojas fue de las pocas mujeres que no escogió un vestido para esta gala. La influencer llevó un esmoquin negro de Dsquared2 con camisa y pajarita a juego, que acompañó de unas sandalias doradas de Jimmy Choo. Sin embargo, el complemento del pelo fue lo que más llamó la atención. Un adorno en forma de espiga que sujetaba los lados de su melena y que daban al estilismo un aire sofisticado que nos encanta.

Erea Louro sí que escogió un vestido para disfrutar de esta gala de los Goya. Un diseño sencillo de tejido satinado de cuello alto y manga larga que firma Roberto Verino y que la influencer consiguió transformar gracias a unos accesorios de Suma Cruz. Unas estrellas que adornaban su coleta baja con raya al medio y que también llevó como pendientes. Y tú, ¿te atreverías con este tipo de accesorios para tu look de invitada?