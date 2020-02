10 feb 2020

A pesar de que la alfombra roja de esta edición de los Premios Oscar nos ha dejado con ganas de más, no han faltado detalles interesantes que destacar. Si los looks que ya forman parte de las peor vestidas de esta 'red carpet' no te han dejado indiferente, espera a saber el significado que escondía el look de Natalie Portman. La actriz, que se coló entre las mejor vestidas junto a mujeres como Penélope Cruz o Reneé Zellweger, sorprendió con un estilismo reivindicativo digno de comentar.





Natalie Portman escogió para la 92ª edición de los Premios Oscar, un look ideal y nada clásico con el que no deraudó. Optó por un vestido formado por un body negro con escote corazón que llevaba una superposición semitransparente a juego con bordados dorados y cinturón trenzado. Un diseño sensual de cuello perkins que firma Dior y que llevaba a juego una capa larga que tenía oculto un mensaje muy especial.

Y es que, el borde de unos laterales de la capa llevaba bordados en dorado los nombres de las directoras de cine que no fueron nominadas en la gala. Un mensaje reivindicativo con el que pretendía destacar la poca presencia de la mujer en esta categoría. "Quería resaltar a todas las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo, a mi manera”, comentó la actriz en la alfombra roja. La academia ha decidido nominar a cinco hombres en la categoría de Mejor Director, dejando fuera a grandes directoras como Greta Gerwig, la creadora de Mujercitas.

Una iniciativa muy aplaudida y con la que, una vez más, Natalie Portman ha vuelto a dejar clara su labor feminista.