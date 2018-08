17 ago 2018

Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantuvieran en la más estricta intimidad el embarazo de sus gemelos. El nacimiento de los bebés fue toda una sorpresa después de nueve meses de estricto silencio en el que ningún rumor se encargó de arrojar un poco de luz a lo que estaba viviendo la pareja. Sin embargo, la llegada de los pequeños ha conseguido que sus padres se abran al mundo y muestren muy a menudo pequeñas pinceladas de su vida íntima. ¡Lo nunca visto entre Iglesias y Kournikova!

A las fotos de Instagram, ahora se suma una entrevista del cantante en el que habla sin tapujos cómo le ha cambiado la vida la llegada de Lucy y Nicholas. "Mucha gente me pregunta cómo me las arreglo con dos bebes porque ya resulta difícil solo con uno, y yo siempre respondo lo mismo: no me pregunten a mí, hablen con su madre. Ella es una superheroína, la única".

En nuestra relación hay días buenos y malos"

La llegada de dos bebés a la vez supone mucha dedicación, un trabajo que Anna ha asumido para que Enrique siga acometiendo sus proyectos profesionales. "Anna sabe que amo mi trabajo, así que siempre me apoya y está detrás de todo lo que hago. Es la mejor", confiesa agradecido.

Y es que la relación entre Enrique y Anna es como la del resto de mortales. En ningún caso todo es de color rosa y viven altibajos como pasa en cualquier pareja. "Hay días buenos y malos. Cuando vienen los malos intentas superarlos y cuando llegan los buenos piensas que es increíble".

En los 17 años que llevan juntos, esta es la primera vez que vemos a Enrique hablar de esta forma sobre su pareja. Definitivamente, la llegada de Lucy y Nicholas ha convertido al cantante y la tenista en dos personas completamente nuevas.

