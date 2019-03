18 mar 2019

No es la primera vez que el cantante muestra a sus hijos a través de Instagram. Sin embargo, la última publicación de Enrique Iglesias ha enloquecido a sus fans. Se trata de su hijo Nicholas, que ha cautivado toda la atención de los seguidores del cantante en décimas de segundos.

El cantante mostraba cómo su hijo, de tan solo un año, ya tiene la música en las venas. De pie y al ritmo de la múscia, Nicholas marcaba tendencia en Instagram. Su padre escribía debajo del vídeo lo siguiente: "Sundaymood", o lo que es lo mismo, "Humor de domingo".

No hay duda de que el cantante está muy orgulloso de sus hijos, que mantiene junto a la tenista profesional, Ana Kournikova. Hace tan solo unos meses, el cantante aseguraba en 'Un nuevo día', lo feliz que es junto a su familia: "Es una etapa hermosa. Cuando voy al estudio y son las ocho, me digo: igual es mejor que vuelva a casa. Soy feliz al verlos, no te importa nada más, solo ellos", concluía.

Esperemos que la felicidad del cantante dure mucho tiempo y sus éxitos, profesionalmente hablando, también vayan viento en popa.

