27 jul 2018

Para bien o para mal, cualquier foto que comparten los famosos es cuestionada por sus seguidores. Ahora le ha tocado a Pilar Rubio. La presentadora ha compartido una imagen en la playa que ha sido duramente criticada.

La prometida de Sergio Ramos protagoniza la portada del nuevo número de '¡Hola! Fashion' y ha querido compartir una de las imágenes en la que aparece en la playa, luciendo una figura envidiable cuatro meses después de dar a luz a su tercer hijo, Alejandro. Rápidamente, sus seguidores han criticado el exceso de photoshop con el que podría contar la foto.

"Deberías pedir que no te retoquen las fotografías!! Eres una mujer que está estupenda habiendo tenido 3 hijos y para tu edad. Si ya de forma natural eres impactante, para qué engañar a mujeres que dan a luz y tardan en recuperarse años o no se recuperan?? Tú como mujer deberías ayudar moralmente a las demás. Tu libro es para ayudar a las mujeres pero tus publicaciones con photoshop hacen todo lo contrario. Un saludo", ha escrito una usuaria. "Pareces una zombie jajajajaj de lejos no se te ven las pupilas", ha escrito otra persona, muy parecido a este otro comentario: "Cómo será que no tiene ni ojos!! Vaya trabajo mal hecho!".

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 20 Jul, 2018 a las 1:07 PDT

