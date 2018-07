27 jul 2018

Compartir en google plus

Ayer jueves llegaba a Madrid, procedente de Ghana, Tana Rivera Martínez de Irujo. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se encontraba en este país al oeste de África participando, como voluntaria, con la ONG 'Yes we help' cuando tuvo que ser evacuada junto a medio centenar de jóvenes españoles tras ser amenazados en plena noche por tres guerrilleros armados en el campamento situado en la localidad de Winneba, a casi dos horas de la capital.

Tanto el torero como su esposa, Lourdes Montes, confirmaban a esta publicación que "Tana está bien gracias a Dios, pero ha sido un fraude. Es una pena que ocurran este tipo de cosas con fines solidarios".

A principios de semana, la embajada española en Ghana empezó a recibir quejas de los padres de los voluntarios. Ante las numerosas llamadas, se decidió tomar cartas en el asunto. Fue la encargada de Negocio de la embajada, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la que se personó en el campamento con la policía local.

Esta se ha mostrado colaboradora, según fuentes oficiales, y ha custodiado a todos los voluntarios que han querido abandonar el campamento solidario hasta el aeropuerto, asegurándose de que llegaban sanos y salvos. Otros jóvenes han decidido continuar con la experiencia, pero ha sido bajo su responsabilidad.

¿Qué es Yes we help?

La organización Yes we help nació en 2016 en Ghana, y ofrece experiencias de voluntariado a jóvenes entre 16 y 35 años por un importe de 1.500 euros en concepto de vuelos, visado y vacunas. El del país africano ofrece cuatro proyectos a los que sumarse; educativo, 'daycare', salud y deporte.

Según el testimonio de algunos jóvenes, la realidad ha sido otra bien distinta, ya que no tenían proyectos a llevar a cabo y tampoco la manutención prometida. Vamos que ha sido una auténtica pesadilla lo vivido.

Más noticias de Tana Rivera

- Fran Rivera: "Cayetana ha suspendido selectividad por estudiar poco"

- El fiestón de cumpleaños de Tana Rivera

- Así celebró Tana Rivera su mayoría de edad

¿Sabías que Tana Rivera es Libra? Consulta su horóscopo