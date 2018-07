27 jul 2018

Arde El Palomar. La situación familiar tras la muerte de Sebastián Palomo Linares está más convulsa que nunca. Lejos de lo imaginado, las diferencias no son entre Concha Azuara, viuda del torero, y sus hijos, sino entre su propia familia.

En concreto, las relaciones se han enfriado entre Sebastián y Miguel. Si bien nunca han tenido una relación excesivamente estrecha, las actitudes del segundo habrían provocado un evidente enfado en el primero. Insisten en que los hermanos no se hablan, a pesar de que pretenden mantener las apariencias. Sebastián niega en público las mismas diferencias irreconciliables que confiesa en privado. Pero la situación sería más controvertida.

También parece que hay distancia entre Marina Danko y su hijo Miguel. 'Corazón' ha podido saber que, lo que hasta el momento era un remanso de paz, se ha convertido en una guerra sin cuartel. En un totum revolutum que no tiene visos de mejorar. Los motivos son meramente económicos. Un desencuentro que ha surgido durante el reparto de los bienes y, sobre todo, en la gestión de El Palomar, la finca de Aranjuez que se convirtió en refugio en los tiempos difíciles. La misma fue puesta a nombre de los hermanos Lozano, grandes amigos de Palomo Linares, y en la que actualmente vive Miguel.

Mi padre me pidió que me quedara la finca y así ha sido" Miguel palomo danko

¿Días contados?

Fue a esta publicación a la que, precisamente, él confirmó que había comprado la finca familiar: "He cumplido con la voluntad de mi padre. Él me pidió que me la quedara y así ha sido", nos dijo. Sin embargo, fuentes cercanas a los propietarios del inmueble desmienten categóricamente este extremo. Aseguran que Miguel estaría actuando de forma unilateral, provocando enfrentamientos entre todos. Tanto es así que podría tener los días contados allí. Nadie aprueba que haya fijado su residencia y los ánimos están cada vez más caldeados: "Llevan más de un año intentando que se vaya por las buenas", explican a esta revista fuentes cercanas.

Lo único cierto es que el empresario ha cambiado la morfología de El Palomar. La ha (re) decorado, pintado, saneado e incluso encaminado para convertirla en un auténtico negocio. Pretende sacar la mayor rentabilidad para cubrir los gastos derivados de su mantenimiento diario. Sería una buena estrategia, aunque los hay que presagian un total fiasco tras la mala suerte que encadena en terrenos empresariales.

Fin de una etapa

Nunca des la oportunidad a nadie de desperdiciar tu tiempo dos veces" paula sánchez

No solo eso. Miguel también se encuentra atravesando difíciles momentos en lo sentimental. Esta publicación ha podido saber que, tras algo más de un año de intenso noviazgo, su relación con la restauradora Paula Sánchez ha llegado a su fin. Relame sus heridas en la más estricta soledad, alejado de su madre y con escasos apoyos. Aunque la suya parecía una historia de amor férrea y estable, son muchas las voces que señalan que la convivencia era más bien difícil y que Paula decidió finalizarla cansada de irrealidades que nunca encajaban. De hecho, en su perfil de las redes sociales ha dejado de compartir fotografías junto a él, un gesto que ha servido para confirmar su abrupto final: "Nunca des la oportunidad a nadie de desperdiciar tu tiempo dos veces", escribe en una de sus últimas publicaciones.

Sin embargo, aunque ninguno de los dos quiere hacer declaraciones al respecto, son muchas las voces que señalan que el empresario ha seguido la misma tónica que en sus separaciones anteriores. Sus finales son tan abruptos como inesperados, con actitudes que, aseguran, son del todo incomprensibles tras haber compartidos, soñado y hasta planeado todo en pareja.

Ya lo advirtió Marta González cuando, al separarse, confesó haber vivido un auténtico calvario a su lado. Y es que, el sentimental Miguel, parece correr la misma suerte que en los otros terrenos de su vida. Aplastado por las deudas —con Hacienda y embargos preventivos— y los escándalos sentimentales, el hijo de Palomo afronta, ahora, uno de los veranos más complicados de su vida.

