Ares Teixido (31) vuelve a sonreir. La presentadora que ha acudido al Barcelona Beach Festival este fin de semana ha reconocido que empieza una una nueva etapa en su vida. Si hace unos meses la actriz estaba en el ojo del huracán por los rumores de relación con David Bustamante (36) tras su separación con Paula Echevarría (40), com la aparición de Yana Olina todo se ha tranquilizado.

La presentadora, que dejó de seguir a Bustamante en Instagram a principios de julio (lo mismo hizo él como respuesta), niega que haya ocurrido algo alarmante entre ellos, pese a tener sus motivos. Aun así, después de que la pareja dejara de ser noticia, reconoce que se han producido encuentros entre ambos, en los que la intérprete ha podido conocer de cerca su relación con su novia rusa "Yo cuando lo he visto y he hablado con él, lo he visto bien, feliz y eso es lo que importa", mostrando que hay cordialidad.

La actriz aprovechó para felicitar a la pareja por su triunfo en 'Bailando con las estrellas': "Fue muy merecido, han hecho un súper concurso", aunque preferiría que los vencedores hubieran sido "mi amiga Patry Jordan y su bailarín Ruben". Ahora Teixidó tiene una nueva ilusión: "Tengo alguna pareja de baile, un amor de verano hay". La leridana reconocer que le gustaría encontrar "un amor de verano que durase todas las estaciones del año. Y espero que sea así". Nuevas ilusiones que ha querido reflejar con un corte de pelo estilo bob: "He pasado una mala racha y me apetecía hacer un cambio".

