Me cuenta que ha cumplido uno de sus sueños. Pitingo se refiere a su último trabajo 'Mestizo y Fronterizo', que vio la luz el 24 de mayo en los escenarios madrileños. Un 'single' y un vídeo promocional, que hemos podido ver y en el que une su voz a uno de los grandes, Sam Moore, con el tema 'Soul Man'.

Pero no solo charlamos de música, Pitingo tiene en su vida grandes amores, su mujer, su hijo y dos canes: Camarón, un 'golden retriever', y Soniquete, de 14 años, que se mueve como un jovenzuelo. Hace un día primaveral y salimos a pasear con ellos.

Corazón ¿Los nombres de sus perros suenan a música?

Pitingo Sí, Camarón era mi ídolo por eso lleva su nombre. En mi casa todos los nombres son flamencos. Soniquete era de mi primo, Fernando Soto, pedazo artista, pero tuvo que irse a Japón unos meses y me pidió que se lo cuidase y, al final, me lo quedé. Tiene 14 años y Camarón, diez.

C. He notado que a Soniquete solo le gusta andar por el asfalto.

P. No le gusta caminar por el campo, es urbanita y también sibarita con la comida. Tiene que estar en su punto para que se la coma.

C. ¿Qué come?

P. Una carne especial con arroz que le hacemos, porque el pienso blando no lo quiere. Además, cuando vienen muchos niños a casa, se marcha porque el jaleo no le gusta nada.

C. ¿Camarón es tan exquisito como Soniquete?

P. Camarón es todoterreno, juega con los niños, le hacen perrerías y no se queja de nada. Además, come de todo, no es tan exquisito como Soniquete. Pero los dos son maravillosos y no pueden vivir el uno sin el otro. Se tienen mucho respeto.

C. ¿Qué vida hacen?

P. Se han adaptado a nosotros y el horario es el mismo: hasta que no nos levantamos mi mujer o yo, ellos no lo hacen. Si nos echamos la siesta ellos también... Estamos sincronizados.

C. Durante el paseo, Pitingo me comenta que siempre ha tenido perros y que no entiende la vida sin ellos. Se acuerda de cuando era pequeño y tenía uno que se llamaba Tony y otro al que le pusieron Culto.

P. En mi pueblo, en Andalucía, en vez de decirle que tenía el rabo oculto, lo decían muy seguido y sonaba a que tenía el rabo-culto. Lo tenía siempre entre las patas, era muy asustadizo y por eso le pusieron ese nombre.

Mis dos perros están sincronizados con mi mujer y conmigo"

C. Es difícil hablar con Pitingo sin que se cuele en la conversación la música. Además de por Camarón, ¿por quién siente admiración?

P. Por Enrique Morente: fue padrino de mi primer disco y desde entonces, tengo una relación maravillosa con toda la familia. Con Estrella, con Enrique Morente hijo… Carmen Linares también me gusta mucho.

C. ¿A qué tipo de público se dirige?

P. Me vienen a ver familias enteras, me dirijo a todo el mundo.

C. Tiene fama de ser generoso, humilde, ingenuo... ¿Qué hay de cierto en todo eso? P. Yo los ‘glamoures’ no los entiendo, pero los respeto. Lo mejor de mi trabajo es el aplauso, el contacto directo con el público, el cariño... Pero cuando voy a mi casa, soy Antonio, con mi vida, con mi mujer, con mi hijo, con mis perros y con los amigos de toda la vida. Llevo una vida muy tranquila. C. ¿Qué tiene de especial su nuevo trabajo 'Mestizo y Fronterizo'? P. Soy mestizo y fronterizo porque nací en Ayamonte (Huelva), frontera con Portugal. Lo que intento contar es que no hay fronteras. Respetemos las razas, las religiones, las culturas, porque unidos todos, el mundo va mucho mejor. C. Lleva 21 años con Verónica, ¿es la mujer de sus sueños? P. Sí, llevamos desde los 15 años juntos, nos respetamos mucho, sabemos cómo somos. Mi mujer conoce mis rarezas, pero no son excéntricas: me gusta el silencio. Cuando tengo que actuar, estoy en casa encerrado en una habitación viendo películas, tocando la guitarra o en el estudio de grabación. Necesito paz. C. ¿Comparte aficiones con Verónica? P. Claro, le encantan los perros, nos gusta el mismo tipo de música, las comidas… Nos amamos como hombre y mujer, pero también tenemos un punto casi como hermanos. Nos miramos y nos comprendemos. C. Ha conquistado a Verónica, al público... ¿Qué más pide a la vida? P. Vivir tranquilo. Pagaría por quedarme como estoy ahora. C. ¿Le gustaría que su hijo, Manuel, siguiera sus pasos? P. Esta vida no la quiero para mi hijo, son muchas horas fuera de casa y tienes que hacerte una armadura para que no te afecten las críticas.

