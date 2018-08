15 ago 2018 ángeles villacastín

El periodismo deportivo ni ha sido ni es terrero fácil para las mujeres. Olga Viza comenzó en los años ochenta y en su carrera destacan: seis Juegos Olímpicos, tres Mundiales, pruebas del Campeonato Mundial de Motociclismo y Campeonato Mundial de Fórmula 1.

También moderó en 2008 el segundo debate electoral entre el Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy. Hoy colabora en el programa 'Gente Despierta' en RNE.

Corazón Olga, la última vez que la entrevisté tenía una perra, ¿a qué se debe el cambio de perros a gatos?

Olga Viza Se llamaba Lola y me la regalaron Severiano Ballesteros y Carmen, su viuda. Tuvo descendencia y me quedé con uno que se llamaba Gus, vivió 17 años. Yo llevaba más de 20 años con perros y, cuando fallecieron, decidí que no volvería a tener.

C. ¿Quién le hizo cambiar de opinión?

O.V. Estábamos en casa en una comida familiar y apareció una gatita negra, a la que le dimos agua y comida. Le compré un poco de pienso y empezó a entrar poco a poco en casa, sin dejarse coger. Un día le noté que tenía un bulto en la garganta, la cogí y se dejó curar y desde ese día todo cambió.

C. Se llama Murphy, ¿quién eligió el nombre?

O.V. Lo escogimos pensando que era un macho cuando tenía pocos meses y ya se quedó con el nombre de Murphy.

C. Y el otro gato que tiene, ¿cómo llegó a su vida?

O.V. A mi regreso de un viaje a Madrid, la encontré esperando en la puerta con una gran barriga. Pensé: «Esto no van a ser gases». Y al poco tiempo tuvimos una pequeña familia. Mi marido es alérgico a los gatos, así que los repartí y me quedé con uno, Pirata, al que le llamamos así por su mancha en el ojo.

El mundo del deporte es muy sano, los deportistas quieren contar qué y cómo lo han hecho"

C. O sea, ¿que ya entran en casa?

O.V. ¡Ahora lo difícil es que salgan! Cada uno tiene alquilada una silla o el sofá. Ellos empujan la puerta, entran y salen, están absolutamente integrados.

C. Tras tantos años con perros, supongo que habrá tenido que aprender cómo es el mundo gatuno.

O.V. Me informé porque no tenía ni idea. Es muy fácil convivir con ellos, aunque los perros interactúan mucho más.

C. ¿En algún momento echa de menos tener perro?

O.V. Murphy es un 'gato-perro', no se deja acariciar mucho. Solo le cojo yo y viene allá donde voy. Pirata es más cariñoso. Me sorprende la relación que tienen entre ellos.

C. ¿Se comportan como madre e hijo?

O.V. Ella no duda en regañarle con un bufido en ciertos momentos. A medida que él se hace adolescente empieza a irse con sus amigos, pero de repente se necesitan. Si él está fuera de casa y ella se ha quedado dentro, me viene a buscar para que le abra la puerta. Pirata hace todo lo que su madre le ha enseñado.

C. Olga, usted fue de las primeras mujeres en hacer información deportiva, ¿tuvo dificultades?

O.V. Ninguna. Cogí la plaza que Mercedes Milá había dejado vacante en el programa Polideportivo de TVE en Barcelona. Fue la gran escuela del periodismo deportivo televisado. Gente de mente abierta, nos exigían que trabajásemos bien. Lo importante no es donde trabajas sino con quién. Cuando hubo más mujeres, sobre todo en fútbol, se produjo una involución.

C. ¿Cómo es el mundo del deporte?

O.V. Muy sano, los deportistas quieren contar qué y cómo lo han hecho.

C. Las deportistas se quejan de que no salen lo suficiente en los medios de comunicación: ¿es cierto?

O.V. Es verdad. No tenemos ni tradición ni cultura deportiva. Contamos con excelentes deportistas de éxito internacional como Carolina Marín o Garbiñe Muguruza. Si antes las niñas tenían como ejemplo a Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, ahora se fijan en Garbiñe y muchas quieren jugar al bádminton como Carolina. Se requiere un cambio generacional y que los medios, ante las victorias de ellas, las traten de una forma absoluta, no de género.

