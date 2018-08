22 ago 2018 ángeles villacastín

El actor cacereño Daniel Holguín es uno de los valores consagrados del cine y la televisión española, Nos recibe en el Parque de San Isidro, de Madrid, a pocos metros del tanatorio. Al principio, me pareció extraño el lugar elegido, pero su naturalidad disipó cualquier mal augurio.

Daniel tiene un amplio currículum: ha trabajado con Benito Zambrano en 'La Voz Dormida', y con Ridley Scott dio vida al gran escritor Rubén Darío en 'La Princesa Paca'. En la pequeña pantalla, le hemos visto en varias series: 'Águila Roja' y 'Amar en tiempos revueltos' (TVE) y 'Los hombres de Paco' (Antena 3).

Corazón He reconocido la raza, se trata de un westy. ¿Cómo se llama?

Daniel Holguín Coímbra y tiene trece años. Me lo regalaron cuando estábamos en los ensayos de 'Divinas Palabras' de Valle Inclán, con Gerardo Vera. Era un personaje de la obra.

C. ¿Quién se lo regaló?

D.H. Una amiga cubana, que ya ha fallecido. Siempre le decía que me encantaba esta raza y, en un viaje que hizo a Escocia, me lo envió. Es escocés y habla inglés (sonrisas). En el barrio le llaman Coímbra 'el aristócrata'.

C. 13 años es una edad avanzada para un perro, ¿cómo ha sido vivir juntos todo este tiempo?

D.H. Cualquiera que me conozca y me siga en redes puede ver que Coímbra es parte de mi vida. Viaja conmigo, se viene a los rodajes y a la playa. Busco una donde pueda estar con él. Estuvo tres años en adiestramiento, es supereducado, me lo puedo llevar a cualquier sitio.

C. Ahora que habla de playas, no hay muchas a las que se pueda acceder con perro.

D.H. En este asunto voy a ser muy radical. Yo entro en la playa que me da la gana con mi perro, que es infinitamente más limpio que mucha gente. Además, creo que los espacios públicos no se pueden legislar de una forma tan elitista. La Ley de Costas dice que, cuando las costas son competencia de los ayuntamientos, tienen que facilitar y habilitar espacios para que los perros puedan estar. Ante el incumplimiento de las Administraciones, yo hago lo mismo y voy a la playa que me apetece.

Siempre que he podido he tratado de hacer lo que me apetecía"

C. Usted es extremeño. ¿Qué le gusta más de su tierra?

D.H. Además de la playa, yo salgo mucho al campo con Coimbra, hemos ido a La Vera (Cáceres), pero cuando tenía año y medio tuvimos un accidente y se le salió un hueso de la cadera. Le tuvieron que poner dos clavos y se los han quitado hace solo un par de meses. Me gusta hacer caminatas, pero tenemos que llevar una vida pasiva, no puede correr mucho.

C. ¿Coímbra se ha enamorado alguna vez?

D.H. Ha tenido novietas. Tengo su esperma congelado y tiene un pedigrí muy bueno. Ahora, con lo de "adopta", nos olvidamos de que los perros de raza existen y necesitan una familia. Cuando vas a por el esperma de un perro con pedigrí, estás adquiriendo una pureza. Soy defensor de los perros de raza, pero también he tenido dos perritas adoptadas. Coímbra tiene un carácter extremadamente bueno, pero no sé si el próximo perro en mi vida será un poco más grande.

C. Hemos tenido que esperar para hacer la entrevista a su día de descanso. ¿En que está trabajando ahora?

D.H. Estoy en mitad del rodaje de 'Brigada Costa del So'l, una serie para Telecinco y Netflix, para la próxima primavera. Habla del narcotráfico de los años 70 en la Costa del Sol. Y, en septiembre, la estrenamos en San Sebastián. También hemos rodado 'Gigantes', de Enrique Urbizu, para Movistar+.

C. En su profesión suelen encasillar a los actores y actrices, ¿le ha ocurrido a usted?

D.H. Siempre que he podido he tratado de hacer lo que me apetecía. Por mi físico, quitando algunos papeles en los que suelo hacer de malo –los más divertidos–, el resto son muy variados.

