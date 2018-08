2 ago 2018

Está profundamente enamorada. Ariana Grande no solo está decidida a casarse con su novio, Pete Davidson, sino que quiere que forme parte de su proyección profesional. La cantante está a punto de sacar al mercado 'Sweetener', su nuevo trabajo discográfico, y en él habrá una canción muy especial.

Grande ha decidido componer una canción para su prometido y no nos referimos a un tema sobre el amor, sino que le ha puesto su nombre. Pete Davidson es el corte número 14 de este 'Sweetener' cuyo lanzamiento internacional está previsto para el 17 de agosto.

Cuando el disco fue anunciado y los nombres de las canciones aparecieron en las plataformas digitales, aunque sin disponibilidad para escucharlas, la canción número 14 se llamaba solo 'Pete', pero hace unas horas el nombre cambió, incluyendo el apellido del prometido de Ariana Grande.

Parece que Ariana Grande no tiene miedo a darle inmortalidad a su historia de amor y cuando se le ha preguntado por ello, no ha dudado en responder: "Me gusta como suena. Adoro su nombre y lo adoro a él. La música dura para siempre. Esto sobrevivirá a cualquier tatuaje, cualquier recuerdo, cualquier cosa, incluso a mí misma, así que quiero que mi amor por él y cómo siento forme parte de eso".

