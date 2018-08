2 ago 2018

Compartir en google plus

El trabajo ha sido el culpable. Harry Styles ha puesto fin a su gira, después de realizar 56 conciertos desde septiembre del 2017 por todo el mundo. Según ha informado la revista 'People', el cantante habría terminado su relación con la modelo, Camille Rowe, nada más terminar su último concierto.

Al parecer, la gran presión mediática y la gran cantidad de trabajo de ambos ha hecho que su relación termine. Aunque ninguno de los dos ha compartido imágenes de su relación en las redes sociales, algo que hoy en día está de moda en las celebridades de todo el mundo, lo cierto es que comenzaron a salir en agosto del 2017.

Fue gracias a Alexa Chung, una amiga en común que les presentó. Rápidamente surgió la chispa y en agosto del año pasado el medio 'The Sun' ya confirmaba su relación. No es el primer amor del cantante pues su larga lista de relaciones amorosas parece no acabar nunca.

Más noticias sobre Harry Styles

- A Harry Styles le tocan la entrepierna en pleno concierto

- Harrry Styles y Kendall Jenner han roto

¿Sabías que Harry Styles es Acuario? Consulta su horóscopo