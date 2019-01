15 ene 2019

Harry Styles es uno de los chicos que componían la banda de 'One Direction'. Tras disolverse, cada uno se ha intentado hacer hueco en el mundo de la música y parece que no se le da nada mal al cantante. Sin embargo, no solo sus canciones interesan a sus 'fans'.

Su vida personal y más en concreto sus parejas interesan a miles de medios de comunicación del corazón. Sus relaciones con diferentes 'celebrities' han sido objeto de rumores y críticas. Por ejemplo, mantuvo una relación amorosa con Taylor Swift, con quién estuvo al rededor de un año. Kendall Jenner y Cara Delevingne son otras de las chicas que han estado relacionadas con el nombre del cantante.

Sin embargo, el amor parece haber llegado de nuevo a la vida de Harry Styles. Se llama Kiko Muzuhara, es japo-estadounidense y modelo. Aunque por el momento no existen fotografías de ellos dos juntos, parece haberse conocido en Japón, donde el cantante se encontraba de viaje.

La modelo tiene más de cinco millones de seguidores en su perfil de Instagram y aunque ha probado con la música y el diseño de moda, lo cierto es que solamente ha triunfado en el mundo de la moda. Por el momento, esto son solo rumores que podrían confirmarse si alguno de los dos hablara.

