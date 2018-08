2 ago 2018

Tamara Gorro ha visto cumplido uno de sus sueños y todo gracias a uno de los regalos más especiales que le ha hecho su madre y que la 'youtuber' ha enseñado a su familia virtual. Hablamos de una muñeca muy especial con la que la madre de Tamara se ha tomado su tiempo para que se pareciera a su hija y a la que le ha hecho hasta un traje a medida igual al que lució la propia Tamara en la boda de Kiko Rivera.

Pero parece que este regalo no ha gustado por igual a todos sus seguidores en Instagram y la lluvia de críticas no se ha hecho esperar.

"¡Gracias mami! Hace meses me hizo este regalo mi mami, siempre quise una muñeca como yo y claro, las madres ahí están para conseguir todo", escribía Tamara Gorro en su publicación.

Muchos de sus seguidores criticaron el escaso parecido de la 'youtuber' con la propia muñeca. Algo que pos supuesto no sentó nada bien a Tamara y a lo que ha respondido contundente a través de varios 'stories'.

Primeramente respondió con un 'stories' en el que aseguraba que: "Si mi madre me ha regalado una mierda la cojo y me la pongo en la cabeza y aplaudo, me ha quedado muy fino pero es que con las madres..." aseguraba visiblemente molesta.

Pero la cosa no se quedó ahí y ha vuelto a publicar otro 'stories' con una nueva reflexión. Y es que asegura que todos los comentarios negativos eran de mujeres. "¿Por qué las mujeres nos criticamos a nosotras mismas? ¿No os dais cuenta de que nos estamos haciendo un flaco favor?", se pregunta en el vídeo.

Sea como sea, lo que sabemos a ciencia cierta es que la madre de la 'youtuber' significa mucho para Tamara, algo que nos ha demostrado en las redes muchas ocasiones y que ha vuelto a dejar muy claro.

