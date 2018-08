3 ago 2018

La nueva entrega de 'Lazos de sangre', en La 1 de TVE, recorrió la vida de otra saga de artistas: los Dúrcal-Morales. Sus hijas Carmen y Shaila fueron las encargadas de repasar los momentos más importantes de la vida de sus padres, desgraciadamente desaparecidos. Rocío Dúrcal y Antonio Morales, Junior, formaban "un matrimonio perfecto. Eran dos románticos y gamberros. Sus miradas eran cómplices y fueron amigos y compañeros", recordaba Carmen. Shaila subrayaba que, para ella, aún hoy su ausencia es difícil.

En una época de esplendor musical en la que triunfaban nombres propios como Joan Manuel Serrat, José Luis Perales, Julio Iglesias, Raphael, Massiel o Paloma San Basilio, Rocío era la más querida. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, Marieta para sus amigos y colegas de profesión, era "la más íntegra y legal de los compañeros que yo he tenido", afirmaba Massiel.

¿Su gran secreto? Para su hija Carmen, que "tenía ángel, atraía a la gente". Serrat, por su parte, la recuerda como "extraordinariamente valiente". Hasta Lola Flores pidió su liberación, en febrero de 1975, cuando Dúrcal participó en una huelga de actores y fue detenida y encarcelada. La Faraona, que la quería mucho, se presentó en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid al grito de "liberad a mi comadre".

'La consentida'

Aunque Juan Gabriel fue quien la amadrinó en México, su relación se truncó por culpa de un desplante que el mexicano tuvo con Dúrcal cuando esta enfermó. "En un viaje a Madrid, vino a ver a la Pantoja y no a mi madre. Eso no se lo perdonó. Tampoco que no la llamara nunca durante la enfermedad", desvelaba Shaila en el programa de TVE.

Aunque la verdadera ruptura se produjo cuando Juan Gabriel, obsesionado con parecerse a Rocío, se hizo una capa de la misma tela que un vestido de ella y apareció sobre el escenario dejándola atónita. Sin embargo, esa enemistad no impidió que ella siguiera siendo adorada por los mexicanos. Tanto, que cuando falleció, la mitad de sus cenizas fueron depositados por la familia en la Basílica de Guadalupe, ante el fervor de miles de mexicanos que acudieron a la ceremonia. 'La consentida', como cariñosamente la apodaron en el país centroamericano, era la mejor cantante de rancheras.

Aún hoy sigue siendo un icono musical y las generaciones venideras la siguen escuchando igual que hicieron sus abuelas y sus madres.

Dura enfermedad

"Mi madre estuvo muerta ocho años en vida", sentencia con gran dureza Shaila. Fue en octubre de 2001 cuando le diagnosticaron un cáncer en la matriz. Cuando ya parecía totalmente recuperada, le encontraron manchas en el pulmón que la obligaron a someterse a sesiones de quimioterapia, pero ella no interrumpió su actividad profesional ni perdió su sonrisa.

Falleció en 2006, y su viudo confesaba en una entrevista que no le había dado tiempo a despedirse de ella, que les habían quedado muchas cosas por hablar. Junior quería irse con ella y nunca superó su ausencia. Tanto es así, que el mismo día ocho años después, falleció. La saga quedó huérfana, del mismo modo que quedaron sus tres hijos, Carmen, Antonio y Shaila.

Hoy, esta última sigue intentando ser su sucesora musical, aunque no lo tiene fácil. Todos los expertos coinciden en que la voz no es la misma, aunque sí el parecido físico y los gestos que deja en el escenario. Los tres hermanos aseguran estar unidos, aunque quedan pendientes algunos asuntos de la herencia y no es habitual verlos juntos en público.

