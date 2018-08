4 ago 2018

Ni tiene título nobiliario ni lo quiere, pero Gabriel Medina Sidonia se ha hecho todo un experto en pleitos judiciales relacionados con las herencias. Enfrentado a su hermano, el duque de Medina Sidonia, y con una sentencia a su favor para recibir la legítima de su madre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la duquesa roja, nada hace pensar que vaya a tirar la toalla. Más bien todo lo contrario.

Corazón Están de enhorabuena tras saber que la Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado su derecho a la legítima en la herencia de su madre. La viuda tendrá que repartir con usted y sus hermanos, aunque ya ha anunciado que piensa recurrir al Supremo.

Gabriel Medina Sidonia En la práctica lo que este fallo dice es que tenemos derecho a formar parte como miembros de la Fundación Medina Sidonia. Hay una parte de la herencia que está fuera de la fundación y que esperamos recuperar. Es un dinero que puede rondar los dos o tres millones de euros y que, según tengo entendido, parte lo tiene la viuda, otra mi hermano Leoncio, actual duque de medina Sidonia, y otras son unas tierras.

C. ¿Me puede decir si ya ha recibido algo de la herencia materna?

G.M.S. Cero.

C. ¿Cuánto dinero ha invertido en estos procesos judiciales?

G.M.S. Una cantidad cercana a 300.000 euros en gastos en el conjunto de procesos.

C. ¿En cuánto se calcula la fortuna de su madre?

G.M.S. Casi todo está en la Fundación y nunca se ha hecho una valoración exacta, ya que solo se hizo una cuantificación muy baja para que no recibiéramos nada. Insisto que fuera de la fundación no creo que llegue a tres millones de euros. Dentro de la Fundación está el archivo, el palacio, los jardines, obras de arte… A efectos prácticos ya pone en la sentencia que más vale no valorarlo. Lo que hemos obtenido es formar parte de la fundación pero ahora quiero que me aclaren cuánto cuesta, porque puede resultar que hasta nos cueste dinero.

C. ¿Cree que se ha hecho justicia?

G.M.S. En el caso de nuestra herencia a todo el mundo le ha salido gratis alejarnos de nuestros derechos. Llevamos diez años esperando y pueden pasar otros diez hasta finalizar o incluso morirnos antes.

C. Otra de sus luchas judiciales es por los títulos nobiliarios de la familia. Usted no tiene ninguno y su hermana Pilar perdió en pleito con su sobrino el ducado de Fernandina.

G.M.S. Más que un pleito se trata de una investigación, ya que nuestro bisabuelo, Gabriel Maura Gamazo, que era un experto, sabía que los títulos que llevaba no se podían unificar en una persona. Pero con tres hijos sí existe la posibilidad de cumplir esa norma como está documentado en un expediente que conservó mi madre. Los actuales diputados de la Grandeza desconocen que hay una ley de 1534 que señalaba que el primogénito podía elegir a su gusto el título que quisiera de las grandes Casas, pero no sumar todos. Los hijos de Cayetana Alba separaron las Casas de Alba (que lleva Carlos) de Híjar (Alfonso) porque eran conocedores de esta norma. Hoy la Diputación de la Grandeza ha querido favorecer a mi hermano mayor. Tenían que haber respetado el ducado a mi hermana Pilar.

C. ¿Y estos casos no los resuelve el Rey?

G.M.S. No. La Diputación debe aconsejar el reparto porque se supone que son personas sabias, como lo eran en la generación del 14. Resulta que uno de ellos es mi hermano mayor, que ha perdido 20 títulos de la familia y se ha quedado con los cuatro que ha querido.

Gabriel Medina Sidonia, uno de los tres hijos de la duquesa roja. pinit

C. ¿Para qué sirve un título nobiliario?

G.M.S. Son símbolo de memoria histórica y como tal hay que repartirlos en los diferentes miembros. Lo que pasa es que ahora los usan como patrimonio y de ahí que quieran acumular.

C. ¿Qué opinión tiene de la polémica del ducado de Franco?

G.M.S. La gente puede pensar que ese ducado es el símbolo del régimen de Franco pero no es así, porque ese ducado lo concedió el rey Juan Carlos a Carmen Franco por el cariño que le tenía. Sería mejor que llevara otro nombre y evitara confusiones ya que no es un título franquista y hay que evitar dar mal ejemplo.

C. Otro contencioso judicial es el caso de su hermana, Rosario Bermudo, que ganó la demanda de paternidad de su padre y, tras exhumar sus restos mortales, el ADN dio positivo.

G.M.S. De momento lo que se ha demostrado es que es nuestra hermana. El otro día me llamó, muy amable para felicitarme por el resultado de nuestra herencia.

C. ¿Entonces tienen buena relación?

G.M.S. No tengo por qué no tener relación con una hermana. Me gustaría que todo se arreglara sin llegar a los juzgados. Cuando me llamó ya le expliqué que no hemos recibido un euro y que no pensara que éramos millonarios.

C. ¿Desde cuándo tienen relación?

G.M.S. Desde el día que nos llamaron para citarnos en un hotel de Madrid y exponer su caso. No tenemos mucho trato porque no nos vemos, pero no tendría inconveniente porque no me ha hecho nada malo. Yo la llamo por Navidad.

C. A ver si al final con la hermana que mejor se va a llevar es con Rosario…

G.M.S. Con mi hermano Leoncio es muy difícil que me entienda por todo lo que ha hecho anteriormente.

C. ¿No tiene la sensación de dejarse la vida en estos procesos eternos?

G.M.S. Es una actividad y estoy aprendiendo muchísimo sobre los egoísmos, los supremacistas como mi hermano, las realidades de las familias…

C. ¿Por qué no ha tenido hijos?

G.M.S. Porque no he tenido capacidad económica por todo lo que llevo invertido en pleitos. Llevo perplejo muchos años, viendo cómo hermanos que nos queríamos estamos enfrentados.

“Sufrí cuando mi madre se exilió. Al regresar y comprobar que no nos tenía aprecio ya no sufrí más”

C. ¿No cree que con los nuevos gobernantes los títulos nobiliarios están llamados a desaparecer?

G.M.S. Es un error por parte de la Diputación no haber explicado el significado de los títulos y lo caros que salen, además de las responsabilidades que hay que asumir. Habría que dar más títulos a las personas que se lo merezcan. Es verdad que hasta la fecha el rey Felipe no ha concedido ninguno.

C. Las famosas cintas de Corinna hablando de sus negocios en España no creo ayuden mucho a la monarquía.

G.M.S. De eso no tiene la culpa la monarquía sino las personas. Tener figuras que den ejemplo es importante para un pueblo y un Rey que se comporte con nobleza es muy bueno.

C. ¿Se siente un incomprendido?

G.M.S. No, porque siempre he seguido las máximas de mis antepasados. Soy coherente y determinista.

C. ¿Tiene suficiente patrimonio para vivir cómodamente?

G.M.S. Tengo para poder vivir y enfrentarme a mis pleitos. A los cuatro años mi bisabuelo me explicaba la Bolsa y aunque soy ingeniero me dedico al dinero.

C. Los Alba se quejan de haber tenido una educación estricta y una madre nada cariñosa. ¿Usted también?

G.M.S. A mi madre la traté poco más de seis años y sí era cariñosa, pero yo siempre estaba con mi bisabuela. Incluso así, no tengo carencia de madre. Sufrí por no verla cuando se exilió pero tras regresar y comprobar que no nos tenía aprecio e incluso nos robó la herencia de la abuela ya no sufrí más. Es como mi hermano, que no me coge el teléfono y eso que me debe mucho dinero.

C. ¿Qué tiene usted de rojo?

G.M.S. Nada porque soy más bien de derechas.

C. ¿Y de amor cómo anda?

G.M.S. Soy viudo desde hace dos años aunque estaba separado. Tengo una relación pero a mi pareja no le gusta que hable de ella. Me gustan las señoras payasas, nos reímos y me encargo de cuidarla. Es mi ocupación y un amor que me podría recordar al de Cayetana y Alfonso. La pasión es cosa de otra edad.

Más noticias sobre los Medina Sidonia

- Victoria para los hijos de la duquesa roja

- Pilar Medina-Sidonia: 'Me he llevado un disgusto, pero creo que tengo razón moral y legal'

- Gabriel Medina Sidonia: "No he visto ni un euro de la herencia de mi madre"