5 ago 2018

Le hemos visto en el cumpleaños de Isabel Pantoja, no dejan de compartir imágenes juntos en Instagram y parece llevarse la mar de bien con Kiko Rivera. Pero Chabelita se empeña en decir que no es su novio.

Fue justo un día antes donde Omar Montes confirmó su relación con Chabelita en 'Socialité' al afirmar que él estaba ilusionado, que esperaba a que lo contase "la jefa", y que si no lo confirmaba era porque "si no se mete todo el mundo y lo jode todo".

Ahora, Chabelita ha negado al mismo programa que mantenga una relación con el cantante, quizás con la intención de jugar al despiste. "Yo he terminado mi relación con Alberto y tengo la cabeza a otras cosas más importantes para estar metida en otra historia", ha afirmado la hija de Isabel Pantoja.

La llamada la ha realizado con Omar Montes a su lado, al que mientras hablaba por teléfono le ha preguntado: "¿Tengo una relación contigo?". A lo que él ha respondido en tono jocoso: "No, no, de hecho yo no la he visto en la vida, no la conozco. Me la acabo de encontrar en la playa"

Chabelita y Omar Montes en una foto de su Instagram. pinit

