4 ago 2018

La guerra entre Alberto Isla y Chabelita ha estallado. Ha sido en 'Sálvame' donde se han filtrado unos audios del exnovio de la hija de Isabel Pantoja. No hay duda de que la ruptura entre ellos no ha sido para nada amistosa.

El que fuese concursante de 'Supervivientes' describía en esos audios a Chabelita como una persona fría y distante: "Le dices que la quieres y ella responde que no sabe. Le vas a dar dos besos y te pone mala cara. Era imposible". Además, afirma que Isa Pantoja estuvo planeando su ruptura mientras él se encontraba en Honduras para "vender la exclusiva".

Ahora que Omar ya ha entrado en Cantora y ha estado presente en el 62 cumpleaños de la matriarca de la familia Pantoja, Alberto Isla ha confesado que: “Lo de Omar viene de mucho antes porque cuando nosotros vivíamos en Madrid ‘el nota’ le escribía”, e incluso afirma que piensa que se vieron mientras él participaba en 'Supervivientes.

Ante estas acusaciones, Chabelita ha respondido a través de Twitter. "Que yo sepa no he vendido nada de la ruptura y esta persona es la que está filtrando cosas. No voy a hablar nunca de él. Ahora que mi hijo es consciente, nunca hablaré mal de su padre. Si no lo hice hace cuatro años, cuando estaba en todo mi derecho después de lo que se dijo de mí, no lo voy a hacer a estas alturas", ha escrito, y ha zanjado con: "Espero que él haga lo mismo. Ya no por mí, si no por el niño, que también es su hijo".

