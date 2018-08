5 ago 2018

Ahora que se ha puesto de moda, son muchos los famosos que a través de Instagram responden a las preguntas de sus seguidores. Y así lo ha hizo Gloria Camila. Hasta ahí nada fuera de lo normal. Fue después cuando 'Socialité' se hizo eco de las respuestas de la hija de Rocío Jurado poniéndole un toque de humor, algo que no gustó nada a la protagonista.

Rápidamente, Gloria Camila volvió a utilizar las redes sociales para responder a este reportaje. "Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión de asco y de lo que soy capaz de transmitir con una cara de asco. No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre", afirmaba la joven. Además, continuó: "No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta".

Hasta una semana después no ha sido el turno de respuesta de María Patiño, que se ha mostrado muy enfadada con Gloria Camilia. "Llevo una semana esperando este momento. Si algún día quieres venir a trabajar aquí, durante ocho horas diarias por el sueldo que cobran mis compañeros, de miércoles a domingo, te invito a que vengas. Verás lo difícil que es hacer un programa de estas características.Pero eres muy joven y te queda mucho por aprender", ha sentenciado. ¿Se habrá terminado aquí esta guerra? Seguro que esta semana lo sabremos.

