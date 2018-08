5 ago 2018

Compartir en google plus

María Teresa Campos está muy enfadada y así se lo ha hecho saber a Telecinco. Al parecer, según ha afirmado 'Jaleos', la presentadora estaría muy disgustada porque la cadena no le da el programa que le gustaría presentar y con el que querría terminar su carrera televisiva.

Además, lejos de mostrarse feliz por el próximo estreno del reality de 'Las Campos', la presentadora no entiende por qué han tardado tanto en emitir esta nueva temporada. "Está molesta, no entiende por qué han tardado tanto en emitir esta temporada del reality. Considera que está desfasada, que no hay quien entienda su contenido en estos momentos. ¡Si van hasta con abrigos en el avance!", ha explicado una fuente cercana a la presentadora.

Por todo ello, María Teresa Campos ha amenazado a los directivos de Telecinco con retirarse definitivamente de la televisión y jubilarse. "En este tiempo desde que acabó 'Qué tiempo tan feliz' Teresa ha procurado ser optimista y dar margen a su regreso, pero se le han acabado las energías", ha afirmado la fuente cercana a 'Jaleos'.

Aunque para la matriarca del clan Campos, la máxima preocupación en estos momentos es la salud de su hija, Terelu Campos, y su pronta recuperación.

Más noticias de la familia Campos:

- Las lágrimas de Carmen Borrego al hablar de la posible mastectomía de Terelu Campos

- Carmen Borrego, rota tras la operación de Terelu Campos: "Hace tiempo que no lloraba tanto"

- María Teresa Campos, emocionada: "Mi niña está bien"

- Terelu Campos, operada con éxito de su cáncer de mama

¿Sabías que Terelu Campos es Virgo? Consulta su horóscopo