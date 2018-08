6 ago 2018

La polémica está servida de nuevo. Y una vez más con una Kardashian como protagonista. Y es que se acaban de hacer públicas las normas que Kanye West habría impuesto a Kim Kardashian para sentirse cómodo con su relación y algunos de los sectores más críticos han atacado a la pareja por considerar el acuerdo retrógrado.

La información la han hecho pública diversos medios estadounidenses que citan como fuentes a personas cercanas a la pareja y exempleados del matrimonio. Un par de esas normas de las que hablan, las menos controvertidas, hacen referencia al uso de los teléfonos móviles.

Al parecer, Kanye ha pedido que cuando su mujer va a verle a un concierto, que no utilice el teléfono en ningún momento y ponga toda su atención en lo que sucede en el escenario. Tampoco cuando están en casa y se sientan a cenar. Este acuerdo antitecnológico viene de lejos, ya en 2014 Kardashian, poco después de casarse, desveló en una entrevista que esta fue una de las peticiones del cantante cuando comenzaron a salir, que cuando tuvieran una cita no hubiese teléfonos encima de la mesa.

Las siguientes normas no resultan tan convenientes y han sido mucho más polémicas por su unilateralidad y por hacer alusión a la libertad de acercarse a quien cada cual considere conveniente. Al parecer la 'celebrity' tiene prohibido acercarse a cualquiera de sus exparejas -Kardashian estuvo casada en dos ocasiones antes de contraer matrimonio con West, la primera con Damon Thomas y la segunda, con Kris Humpries- y si Kim quiere iniciar una relación de amistad con alguien, Kanye tiene que dar su consentimiento.

Además, Kanye ha pedido a su mujer que no aparezca más en el 'reality' 'Keeping up with the Kardashians', el programa que protagoniza junto a sus hermanas y su madre, una petición que no sabemos si será aceptada con la socialité, ya que el programa supone una gran fuente de ingresos -aunque ni mucho menos la única- para Kim.

A estas normas se suma la petición de no usar maquillaje cuando está en casa y el rumor de que cada estilismo que luce pasa previamente por la aprobación de su marido. Un control del que no sabemos que opinará el entorno de la cantante, especialmente su madre, Kris Jenner, que es quien está detrás del triunfo mediático de todo el clan.

Más noticias sobre Kim Kardashian

- El clan Kardashian se desnuda

- Las hermanas de Kim Kardashian, preocupadas por su delgadez

- El suegro de Kim Kardashian tiene cáncer de próstata

¿Sabías que Kim Kardashian es géminis? Consulta su horóscopo