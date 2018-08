7 ago 2018

En todas las familias siempre hay disputas o pequeños roces, pero nunca debería haber acusaciones tan fuertes como las que hizo Kourtney Kardashian de su hermana Kim Kardashian.

Seguramente sus palabras hayan afectado al multimillonario clan dado que ha surgido una gran guerra entre hermanas. Todo surgió a raíz de que Kourtney, a diferencia de sus hermanas, decidiese dedicarse por completo al cuidado de sus hijos y alejarse de la televisión.

Al parecer, en una conversación telefónica con Khloe, Kourtney afirmó enfadada: "No estoy aquí para que mi familia me trate como una mierda, Kim Kardashian asegura que soy la menos interesante", declaró tras el programa 'Keeping Up With the Kardashian'.

Pero además, calificó a su hermana de ser "una persona malévola y perturbada" y aseguró sentirse avergonzada de su familia, algo que complica las cosas dentro de las Kardashian.

