6 ago 2018

Compartir en google plus

Recuerdo una cena con Rosa María Mateo, hace muchos años, en la que uno de los comensales recordaba uno de los trucos de la periodista para dar más credibilidad a las noticias: cuando el tema incluía algún dato importante, se ponía las gafas y leía una hoja sobre la mesa. En realidad, no necesitaba las gafas, porque en esa hoja no venía información alguna. Todo estaba en el 'cue' o 'teleprompter', pero ella realizaba ese ritual porque "a los espectadores le da seguridad que los datos y cifras se lean, los hace más verosímiles", nos confesaba con cierto tono de nostalgia.

Rosa María era única leyendo las noticias a cámara, transmitiendo seguridad, credibilidad y rigor, tres rasgos que, ahora, como administradora única de RTVE, deberán mantener hasta que se apruebe por concurso el nuevo presidente del Ente Público. Se trata, pues, de un trabajo limitado en el tiempo, pero de suma importancia, porque tiene plenas capacidades ejecutivas. Es decir, podrá firmar contratos o destituir y nombrar cargos, entre otras funciones.

A los espectadores le da seguridad que los datos y cifras se lean"

Que sea periodista, veterana de ‘la casa’ y mujer han sido alicientes para su elección por el Parlamento. En la jura de su cargo, aseguró que aspira a que "TVE se convierta en una empresa de la que se sientan orgullosos nuestros ciudadanos, sean cuales sean sus ideas políticas o sus creencias". Además de la información, insistió en que "la radio, la tele y los medios interactivos son también entretenimiento y deben ser amenos pero con calidad". Toda una declaración de intereses.

Rosa María Mateo, de 76 años y pareja del actor Miguel Rellán, comenzó su carrera en TVE a comienzos de los 60, donde trabajó hasta 1993, cuando fue fichada por Antena 3. Como muchos compañeros, comenzó en la radio y sus primeros trabajos ante las cámaras fue el segundo canal -el UHF, ahora La 2-. Se incorporó en los 70 a La 1, en la que presentó informativos, el Festival de la OTI e 'Informe Semanal'. Ha sido uno de los rostros más populares y respetados de los informativos españoles.

Un trabajo temporal

Agoney y Nerea en 'Trabajo temporal'. pinit

Ver sudar la gota gorda a los famosos tiene su morbo. Y si es en algo totalmente ajeno a su mundo -al que todos damos por sentado que es de lujo y glamur, algo bastante alejado de la realidad-, mejor. Es lo que consigue 'Trabajo temporal', en el que los VIP viven unas experiencia profesional que les permite conocer otras realidades y poner a prueba, de paso, su capacidad de adaptación o, incluso, algunas habilidades físicas.

El programa de TVE, que llegará en septiembre con su tercera temporada, tiene un plantel de actores y cantantes que se verán envueltos en originales aventuras laborales: Nerea y Agoney se convertirán en camareros, Vanessa Romero formará parte del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, Rosa López será matrona, los Javis descubrirán la vida en una granja, y Álex Casademunt y Eduardo Gómez se dedicarán a las mudanzas… Veremos cómo se desenvuelven y si salen airosos del trance.

No todo es Netflix o Movistar+

Parte del reparto de 'Vota Juan'. pinit

Algo se mueve en la industria audiovisual española. La multinacional norteamericana Netflix ha anunciado un acuerdo con Secuoya para abrir en Madrid los platós con los que arrancar su producción europea. Movistar Studios sigue con sus planes de producir series de grandes presupuestos…

Y, ahora, TNT ha decidido volcarse con una comedia política: 'Vota Juan'. Creada por Juan Cavestany y Diego San José, tiene como directores a Víctor García León y se centra en un ministro de agricultura empeñado en presentarse a las primarias de su partido y llegar a presidente.

Protagonizada por Javier Cámara, la serie apuesta por un humor ácido no exento de referencias a la realidad política española. Un personaje con más picaresca que habilidades políticas, una jauría de asesores, trampas y zancadillas de los ‘compañeros’ de partido… No pretende convertirse en 'House of cards', pero al menos quiere mostrar las vergüenzas del camino que lleva a La Moncloa.

Más críticas de televisión de Antonio Albert

- 'The Good Doctor', el salvavidas de Telecinco

- Cayetana a los fogones

- 'OT', 'casting' cerrado

¿Sabías que Rosa María Mateo es Capricornio? Consulta su horóscopo