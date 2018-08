27 ago 2018

El pasado 15 de agosto, fallecía Marisa Porcel a los 74 años. La actriz era muy querida por la audiencia gracias a su papel de Pepa en los 'sketches' de Avelino y Pepa en esas 'Matrimoniadas', de ‘Noche de Fiesta’, que se convirtieron en 'Escenas de matrimonio' -recordemos que su éxito provocó una guerra de contratos millonarios entre Telecinco y Antena 3-. 'Los Roper' con el sello de José Luis Moreno. Los obituarios así lo reconocían.

Pero al tiempo que hablaban de este personaje, parecían reducir su trayectoria a un único éxito que, además, era relatado con cierta condescendencia al tratarse de una serie tan popular como mal recibida por la crítica. Es un fenómeno muy propio de la prensa española eso de recordar a alguien por algo que se reconoce tanto como se desprecia, como si la carrera de Marisa hubiera sido borrada por un único personaje. Otro caso ejemplar fue el de Antonio Ferrandis, que fue mucho más que 'Chanquete'.

Marisa Porcel fue, durante 30 años, un rostro habitual de TVE, en la que participó en series como 'El barquito de papel', 'Tiempo y hora', 'Estudio 1', 'Cañas y barro' o a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador en 'Historias para no dormir'. Este contó con ella para su película 'Quien puede matar a un niño'. Trabajó a las órdenes de Saura y Gutiérrez Aragón, entre otros. Con ella, se apaga la sexta generación de una familia de actores de raza.

Sexo y poder

Asia Argento durante una manifestación contra el acoso machista en Hollywood.

El empoderamiento de la mujer, no solo en el negocio audiovisual, va más allá de una tendencia o de una moda. Es una lógica necesidad: una vez asentada la integración laboral femenina durante décadas, no quedaba más remedio que asumir que, tarde o temprano, tendría que llegar su escalada en la pirámide del poder, romper el 'techo de cristal' -del que tanto se habla- y ocupar los puestos de máxima responsabilidad en las juntas directivas de las grandes corporaciones. En España, el nombramiento de Rosa María Mateo en TVE es buen ejemplo…. Pero esta lógica se ha visto enturbiada por el caso Weinstein y la operación #MeToo, que parece haber concentrado toda la lucha feminista en el acoso sexual, poniendo el foco en solo una cuestión que, aunque grave, no es la única -y verdadera- batalla de la mujer.

El 'caso Argento' ha venido a confirmar que, lamentablemente, los abusos vienen de una relación de poder y no de género -claro que, históricamente, los hombres han tenido más poder, de ahí que sean más numerosos y más sonados-. Asia Argento, actriz y directora, hija del cineasta Darío Argento -creador del 'giallo' o terror de casquería italiano-, una de los rostros más visibles de esta guerra contra el machismo en Hollywood, con cuya denuncia comenzó el hundimiento de Harvey Weinstein, se ha visto esta semana en el ojo del huracán. Lo ha hecho al destaparse que ella misma habría abusado de un menor, el actor Jimmy Bennett -él tenía 17 años; ella, 37-.

Y que habría llegado a un acuerdo económico con para evitar una denuncia. Fue durante las negociaciones para la película 'El corazón es mentiroso', en 2004. Según 'The New York Times', hablamos de 3,5 millones de dólares para acallar lo que, ahora mismo, es mucho más escandaloso, pues, en aquellos momentos, Argento no encabezada ninguna batalla contra el acoso sexual. Todo apunta a que será despedida como jurado de 'Factor X' Italia, el programa que sacó provecho de su protagonismo. Estaríamos, no solo ante un delito, sino, también, ante un caso inaudito de cinismo que tal vez tenga su lado positivo: el fin de clima de una 'caza de brujas' en el que cualquier mirada, piropo o intento de seducción masculino era convertido en acusaciones de acoso. El tema del abuso sexual es muy grave como para trivializarlo de esta manera. Y el abuso no solo se ha ejercido contra la mujer.

También ha sido contra los hombres. Recordemos el 'caso Kevin Spacey', al que la taquilla ha respondido de manera contundente en su último estreno: 'Billionaire Boys Club' ha recaudado 126 dólares, batiendo el récord de la película que menos taquilla ha hecho en el día de su estreno en la historia del cine. Tremendo. Sexo y poder van de la mano. Y no solo en el cine y la televisión….

Llegan los estrenos

Michelle Jenner en una escena de 'El Continental'.

El curso escolar catódico-digital se adelanta cada año. Esta temporada, por ejemplo, Pablo Motos abre su ‘Hormiguero’ el 3 de septiembre, anunciando el fichaje de Nuria Roca como colaboradora habitual. A mediados de agosto, TVE comenzó también a calentar motores con la campaña #lafuerzadeLa1.

La 'promo' dio mucho que hablar -hay que reconocer el valor de un departamento que nunca falta en la terna de finalistas de los Premios Iris de la Academia de Televisión y es el más premiado- y en ella aparecen los grandes estrenos: de todos, conviene señalar la gran apuesta de ficción de esta temporada.

Se trata de 'El Continental', un relato de mafiosos en la España de los 20 en la que participan rostros como Michelle Jenner, Álex García, Fernando Tejero y Secun de la Rosa, entre otros.

