7 ago 2018

Después de la tormenta llega la calma y parece que a María Jesús Ruiz le ha venido bien descansar del mundo mediático. Su paso por la isla ha sido un poco tormentoso y más teniendo en cuenta los rumores que existían sobre una posible infidelidad de su pareja, Julio Ruz, mientras ella seguía concursando.

Ahora que todo parece estar calmado, la pareja disfruta de unas idílicas vacaciones y María Jesús no ha dudado en publicarlo en sus redes sociales. "Hoy me doy cuenta del viaje tan maravilloso que emprendimos hace tiempo... me doy cuenta de que te amo sobre todas las cosas y que ojalá la vida me de las oportunidades precisas para que sepas todo lo que haría por ti. Gracias por hacerme sentir tan especial siempre. Te amo", escribía la modelo en su cuenta de Instagram.

En un principio, la pareja se iba a dar el 'sí, quiero' a finales de septiembre en Andújar aunque finalmente han decidido postponerla, debido a la falta de tiempo para preparar todos los detalles.

