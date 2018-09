12 sep 2018

Cuando María José Ruiz volvió a España tras su paso por 'Supervivientes' era todo felicidad. Su relación con Julio Ruz parecía ir viento en popa y ya habían comenzado la cuenta atrás para celebrar su boda.

Ahora, la exconcursante ha sorprendido a todos al comunicar que ha cancelado su boda. "Se ha aplazado, sí. Ya no hay fecha. De momento, no habrá boda", ha dicho a 'Jaleos', al parecer parca en palabras. Aunque no ha querido contar los motivos que les han llevado a tomar esta decisión, una posible crisis sentimental entre ellos podría ser el motivo principal.

Según ha confirmado ella misma, su relación con Julio Ruz sigue adelante, pero "la boda se ha aplazado, no habrá boda". De hecho, en su perfil de Instagram la pareja no paraba de publicar sus muestras de amor y, desde hace un mes, la modelo no ha compartido ninguna foto de su pareja.

