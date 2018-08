7 ago 2018

Todavía tiene algún que otro problema con el vestuario. Y eso que Meghan Markle se está esforzando por cumplir a rajatabla las normas de la casa real británica. Pero hay cosas que escapan a su control, como un golpe de viento inesperado o un agujero en mal lugar. La piedra en el zapato de Markle ha sido un botón mal puesto que ha dejado a la vista su ropa interior.

Sucedió el pasado 4 de agosto, día de su cumpleaños. La duquesa de Sussex acompañó al príncipe Harry de Inglaterra a la boda de uno de sus mejores amigos,Charlie van Straubenzee, donde el nieto de la reina Isabel ejercía de padrino. Para la ocasión Markle se decantó por un vestido de Club Monaco valorado en cerca de 300 euros, que complementó con unos zapatos de Aquazzura y un tocado de Philip Treacy.

El vestido, con falda plisada y efecto camisa fue el problema, ya que, mientras saludaban a los presentes, uno de los botones de la parte de arriba se desabrochó dejando a la vista el sujetador de la duquesa de Sussex. Fue solo unos segundos, pero lo suficiente para que algunos fotógrafos se dieran cuenta, la prensa estadounidense lo tratara como un error de protocolo y los más maledicentes se plantearan si lo había hecho a propósito.

De hecho, la revista 'People' ha consultado a varios expertos que han llegado a la conclusión que marca el sentido común: que no fue algo intencionado, que no ha tenido nada que ver con el protocolo y que es solo un descuido. Es más, no es la primera 'royal' británica que sufre un problema estilístico. La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tuvo un par de problemas con el viento y alguna de sus faldas, lo mismo que la duquesa de Cornualles. Entonces sus estilistas lo solucionaron utilizando tejidos con más peso. En el caso de Meghan quizá la próxima vez añadan un imperdible.

