7 ago 2018

Pues no, la guerra no ha terminado y los mensajes de Chabelita no han sido suficientes para callar a Alberto Isla. Ha sido en el 'Programa del verano' el encargado de sacar a la luz unos nuevos audios del exconcursante de 'Supervivientes'.

Aunque ella se haya negado a hablar mal del padre de su hijo, paree que Alberto Isla no tiene ningún reparo a la hora de hablar de la madre de su hijo. "Ella empezó a pasar de mí. A partir de ahí empieza a suceder todo. Lo de la feria de Sevilla, Jeréz...", explica el exyerno de Isabel Pantoja.

Al parecer, según ha contado, Chabelita ha buscado la manera de que fuese él quien rompiese la relación. "Yo estuve aguantando por el niño. Hasta que ya le dije que o cambiaba o me quemaba", ha afirmado. Y así fue, se quemó y decidió dejarla, aunque según ha afirmado, la relación ya la había terminado Isa cuando decidió empezar su relación con Omar.

