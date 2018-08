8 ago 2018

Compartir en google plus

Las Kardashian tienen un nuevo frente abierto. O al menos una de ellas, Kendall Jenner, que se puede ver en problemas legales a causa de su mascota. Y es que una madre asegura que el Doberman Pinscher de la modelo habría mordido a su hija en un brazo. Todo sucedió mientras Kendall almorzaba en la terraza del café Beverly Glen Deli de Los Ángeles con su perro, aunque las versiones de la modelo y de la madre de la niña difieren.

TMZ asegura que la madre de la niña llamó a emergencias asegurando que el perro de Jenner había mordido a su hija y citaba además testigos que estaban en el restaurante asegurando que el animal paseaba por el local a sus anchas. Según la madre, tras el incidente entraron en el interior del restaurante, donde a la niña le aplicaron hielo, ya que no tenía ninguna herida. Al parecer fue al salir de nuevo a la terraza cuando la madre se percartó de que Kendall y su novio, Ben Simmons, habían abandonado el local tras el incidente, por lo que llamó a emergencias, que lo derivaron a control animal y no tuvieron que enviar efectivos para atender a la pequeña.

El portal E News, sin embargo ofrece la versión de Jenner y es diametralmente opuesta. El medio cita fuentes cercanas al clan Kardashian para asegurar que el perro no le mordió, solo reaccionó bruscamente, lo que asustó a la niña, pero que no llegó a tocarla en ningún momento.

cute but she’ll rip your face off Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 28 May, 2018 a las 3:15 PDT

Pero el asunto acabó en las redes sociales, que han sido implacables con la modelo cuyos comentarios sobre el perro, dicho sea de paso, no ayudan a calmar las aguas. Jenner ha escrito cosas como “Aunque parezca adorable, puede arrancarte la cara”, que no sirven para que el incidente, del que por el momento no se ha registrado ninguna denuncia, se resuelva al margen del ojo público.

Más noticias sobre Kendall Jenner

- El exceso de Photoshop desata la polémica en una foto de las Kardashian

- Kendall Jenner se sube a las plataformas de fuego de Prada

- Las hermanas de Kim Kardashian, preocupadas por su delgadez

¿Sabías que Kendall Jenner es escorpio? Consulta su horóscopo