8 ago 2018

Kourtney Kardashian y Younes Bendjima han dicho adiós a su noviazgo, tras casi dos años de relación. Y es que parece ser que el viaje que ambos hicieron a Italia no sentó demasiado bien a la pareja.

Una fuente cercana a la familia Kardashian ha asegurado a E!News que "Kourtney y Younes han estado discutiendo desde que volvieron de su gran viaje a Italia y realmente no han logrado llevarse bien". Al parecer ambos han ido arrastrando problemas desde entonces y aunque se llegaron a dar unos días para recapacitar parece que finalmente han optado por separarse de forma definitiva.

Otra de las posibles causas de la separación se relaciona con las recientes fotografías que ubican a Bendjima en México y abrazado a Jordan Ozuma, una modelo que ya ha estado con otros famosos como Justin Bieber o con el rapero Tyga. Fotografías de las que Younes se ha defendido argumentando que no tienen mayor significado que el de dos amigos divirtiéndose.

"Quieren hacer que yo parezca el malo. Que le den a la mierda de Hollywood" (...). "Una vez más, habéis fallado. No estoy adscrito a esta 'vida', así que no me podéis tocar. Sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy y eso os molesta. Sólo importa una opinión: la de mi Dios. Que tengáis un buen día", escribía poco después Younes a través de un 'stories' de Instagram.

Otras fuentes (TMZ) aseguran de que la decisión de terminar con el noviazgo habría sido tomada por Kardashian la cual, según asegura una fuente cercana de E! News, se encuentra "disgustada pero tratando de centrar sus energías en otras cosas y en estar ocupada".

